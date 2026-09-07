Cumplirá México dos años con gasolina Magna a 24 pesos, celebra Profeco

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo , el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, explicó que la renovación permitirá mantener vigente el compromiso hasta marzo del próximo año.

México llegará a marzo de 2027 con cerca de dos años bajo el acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna o regular alrededor de los 24 pesos por litro. La medida fue extendida durante seis meses más por el Gobierno federal y empresarios del sector, informó la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) .

“Va a durar seis meses más, es decir, a marzo del próximo año, y con eso se estaría cumpliendo dos años con el precio de la gasolina regular a 24 pesos por litro”, señaló el funcionario.

La ampliación del acuerdo fue encabezada la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien participó en la firma con representantes de empresas vinculadas con la comercialización de combustibles.

EL PRECIO PROMEDIO NACIONAL SE MANTIENE POR DEBAJO DE LA REFERENCIA

De acuerdo con los datos presentados por Profeco, el precio promedio nacional de la gasolina regular se encuentra actualmente en 23.68 pesos por litro. Esta cifra se ubica por debajo de los 24 pesos establecidos como referencia dentro del acuerdo.

El dato refleja el comportamiento promedio del combustible en las estaciones de servicio del país, aunque los precios pueden presentar diferencias dependiendo de la entidad, la estación y el margen aplicado por cada establecimiento.

El funcionario federal también destacó el comportamiento del diésel, cuyo precio promedio nacional ya alcanzó el objetivo de 27 pesos por litro contemplado dentro de la estrategia.

Profeco señaló que cada vez más estaciones se incorporan al esquema de precios considerados justos por la dependencia. Para ilustrar esta situación, presentó ejemplos de establecimientos con diferencias importantes en el costo del combustible.

PROFECO REPORTA DIFERENCIAS EN EL PRECIO DEL DIÉSEL

Entre los casos expuestos durante la conferencia apareció una estación de Pemex en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde el litro de diésel se vende en 26.95 pesos. El precio se encuentra ligeramente por debajo del objetivo nacional de 27 pesos.

En contraste, Profeco señaló una estación localizada en Tlaxcala que comercializa el mismo combustible en 28.74 pesos por litro. De acuerdo con la información presentada, este establecimiento registra un margen de ganancia de 3.05 pesos por cada litro vendido.

La diferencia entre ambos precios muestra que, pese al promedio nacional, todavía existen variaciones entre estaciones de servicio. Por ello, Profeco mantiene el seguimiento de los precios y los márgenes reportados en el mercado.

El acuerdo para la gasolina regular busca mantener una referencia de 24 pesos por litro y permanecerá vigente durante seis meses adicionales, hasta marzo de 2027.