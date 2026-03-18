Da TEPJF carpetazo al caso Pío López Obrador

El secretario que expuso el proyecto de la magistrada Mónica Soto ni siquiera leyó los nombres de los involucrados ni mencionó al partido.

Sin discusión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial confirmó la decisión del INE de cerrar la investigación contra Pío López Obrador y David León por presuntamente desviar recursos a Morena.

El 21 de agosto, el Instituto Nacional Electoral determinó, tras cinco años de investigación, exonerar al hermano de Andrés Manuel López Obrador y al pevemista David León.

El organismo justificó que no encontró pruebas contundentes para determinar que hubo financiamiento ilícito a Morena entre el 2015 y 2018, luego que se difundió un video en el que Pío recibe recursos en efectivo, en un sobre amarillo por parte de León.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ejerció acción penal porque determinó que los videos estaban alterados, y no podían ser considerados prueba plena.

Además, en las audiencias, los involucrados negaron el ilícito. El panista Federico Döring impugnó ese acuerdo ante la Sala Superior, pero por unanimidad se declaró infundado.