Encabezará Cuauhtémoc Cárdenas comisión petrolera de Pemex

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México
/ 18 marzo 2026
    Encabezará Cuauhtémoc Cárdenas comisión petrolera de Pemex
    La presidenta Sheinbaum reconoció lucha de Cárdenas y aseguró que su experiencia será importante para la visión energética del País. CUARTOSCURO

La Comisión Consultiva del Petróleo opinará y recomendará sobre tendencias, condiciones y perspectivas de la industria de hidrocarburos

Cuauhtémoc Cárdenas encabezará la Comisión Consultiva del Petróleo que creará Petróleos Mexicanos (Pemex) para analizar el sector energético y apoyar la toma de decisiones de la empresa.

Durante la conmemoración del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el director de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, informó que el nuevo órgano tendrá como objetivo emitir opiniones y recomendaciones sobre las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos.

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“Incorporamos a la dirección general de Petróleos Mexicanos una Comisión Consultiva del Petróleo, orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos, con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex”, dijo.

”Dicha Comisión será presidida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo de nacionalismo, claro, si él acepta”.

En la ceremonia, la Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la participación del ingeniero en este espacio de asesoría en materia energética.

”Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el País y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y petróleos Mexicanos”, expresó.

La Mandataria federal destacó su trayectoria política y sostuvo que debió llegar a la Presidencia en 1988, en referencia a la elección en la que Cuauhtémoc Cárdenas contendió como candidato del Frente Democrático Nacional y que estuvo marcada por la llamada “caída del sistema” durante el conteo de votos, lo que derivó en acusaciones de fraude electoral tras el triunfo oficial de Carlos Salinas de Gortari.

”Cuauhtémoc Cárdenas debería de haber sido el Presidente de la República en 1988, pero ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad como no las arrebataron también en el 2006 con el Presidente López Obrador”, afirmó.

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