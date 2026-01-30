Dan 12 años de cárcel a 3 hombres por el transporte de 176 indocumentados, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Tres hombres fueron sentenciados a 12 años de prisión por transportar, de forma ilícita, a 176 extranjeros indocumentados, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de Rodolfo “N”, Hugo “N” y Andrés “N” por el delito de transporte ilícito de personas extranjeras indocumentadas con fines de lucro agravado.

