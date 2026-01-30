Dan 12 años de cárcel a 3 hombres por el transporte de 176 indocumentados, en Nuevo León

México
/ 30 enero 2026
    Tres hombres fueron sentenciados a 12 años de prisión por transportar, de forma ilícita, a 176 extranjeros indocumentados, en Nuevo León. CORTESÍA
Las 176 personas provenientes de El Salvador, Belice, Nicaragua y Honduras, 35 era menores de edad, de entre seis meses y 17 años

Monterrey, Nuevo León.- Tres hombres fueron sentenciados a 12 años de prisión por transportar, de forma ilícita, a 176 extranjeros indocumentados, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de Rodolfo “N”, Hugo “N” y Andrés “N” por el delito de transporte ilícito de personas extranjeras indocumentadas con fines de lucro agravado.

La carpeta de investigación se inició en marzo de 2022, cuando elementos de la policía municipal de Cadereyta detuvieron en la autopista Monterrey-Reynosa, en General Bravo, un camión con 161 personas de origen extranjero.

En el mismo punto de revisión, las autoridades también detuvieron una camioneta de transportaba a 15 personas extranjeras sin documentos que acreditaran su estancia legal en el país.

Las 176 personas provenientes de El Salvador, Belice, Nicaragua y Honduras, 35 era menores de edad, de entre seis meses y 17 años. Además de la sentencia de 12 años también se impuso el pago de 721 mil 650 pesos de multa.

