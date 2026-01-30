$!Choque de autobús y tráiler deja cinco heridos en Nuevo León

Un choque entre un autobús de pasajeros que venía de Tampico a Monterrey y un tráiler dejó un saldo de cinco personas lesionadas en Linares, Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este viernes sobre la Carretera Nacional a la altura del kilómetro 136, en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan cuerpo de víctima de desaparición en cateo a locales del Penny Riel, en Monterrey

Protección Civil del estado informó que atendieron el choque ocurrido en el área de revisión Fitosanitaria, el cual involucró al autobús de pasajeros de Senda y la unidad pesada.