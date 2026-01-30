Choque de autobús y tráiler deja cinco heridos en Nuevo León
Un autobús que viajaba de Tampico a Monterrey chocó con un tráiler en Linares, Nuevo León; el accidente dejó cinco personas lesionadas y el conductor del tráiler huyó
Un choque entre un autobús de pasajeros que venía de Tampico a Monterrey y un tráiler dejó un saldo de cinco personas lesionadas en Linares, Nuevo León.
Los hechos se registraron la madrugada de este viernes sobre la Carretera Nacional a la altura del kilómetro 136, en el referido ayuntamiento.
Protección Civil del estado informó que atendieron el choque ocurrido en el área de revisión Fitosanitaria, el cual involucró al autobús de pasajeros de Senda y la unidad pesada.
PASAJEROS FUERON TRASLADADOS A HOSPITALES
Los pasajeros atendidos fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención médica.
En los trabajos de atención se coordinaron elementos de PCNL, Cruz Roja y Bomberos.
La unidad con 34 pasajeros a bordo se dirigía de Tampico, Tamaulipas hacia Monterrey.
CONDUCTOR SE DA A LA FUGA TRAS PROTAGONIZAR ACCIDENTE
Presuntamente, el tráiler le cerró el paso al camión de pasajeros y lo impacto, lo que provocó el percance.
Tras la colisión el conductor de la unidad pesada se dio a la fuga.
Los lesionados fueron identificados como: Liz Esmeralda Cruz López, de 35 años; Yuliana Azuara Nieto, de 41 años; Héctor Jorge Morticia Pérez, de 58 años; Gloria Elena Amado Guerrero, de 41 y Rodrigo Aarón Reséndiz Amaro, de 13 años.
En el sitio del accidente, elementos de la Guardia Nacional y División Caminos se encargaron de resguardar el área.