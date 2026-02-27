David Colmenares respalda justicia en territorio: ASF y SCJN priorizan cercanía con las comunidades
El titular de la Auditoría Superior de la Federación celebra la sesión histórica de la Suprema Corte en Chiapas y reafirma el modelo de fiscalización presencial para prevenir riesgos en el gasto público
El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, reconoció la relevancia del mensaje del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, respecto a la necesidad de llevar las instituciones al territorio.
Después de una sesión inédita del máximo tribunal en la comunidad de La Candelaria, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Colmenares celebró que la justicia se acerque directamente a las comunidades. Este hito coincide con la estrategia de la “Nueva Auditoría”, que busca romper con los esquemas tradicionales de revisión para establecer un acompañamiento técnico y preventivo desde el ámbito local.
Bajo la premisa de dejar de ser “revisores de escritorio”, la ASF ha fortalecido su presencia física en municipios y alcaldías de todo el país. David Colmenares enfatizó que este modelo de fiscalización en territorio no solo busca auditar, sino actuar como una herramienta de mejora continua para la gestión pública.
Al ampliar la cobertura hacia los gobiernos estatales y municipales, la ASF pretende anticipar riesgos en el ejercicio del gasto y evitar que se repitan las observaciones por miles de millones de pesos que, en el pasado, difícilmente derivaban en actos jurídicos concretos o recuperación de recursos.
La estrategia territorial de la ASF se sustenta en ejes preventivos y de capacitación técnica para los entes auditados:
- La fiscalización se posiciona como una herramienta para detectar anomalías antes de que se conviertan en sanciones irremediables.
- El modelo busca consolidar un esquema de revisión oportuno que promueva el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
- Se refuerzan las capacidades institucionales de estados y municipios mediante programas de capacitación constante.
- La transición hacia “Servidores Públicos en Territorio” busca que la auditoría abone directamente a los resultados que la ciudadanía percibe.
La coincidencia en las visiones de la ASF y la SCJN marca un precedente en la administración pública federal: la legitimidad institucional ahora se busca en el contacto directo con la realidad local. Para los gobiernos municipales y estatales, este cambio significa un escrutinio más cercano, pero también una oportunidad de corregir procesos administrativos en tiempo real mediante el acompañamiento técnico, reduciendo la opacidad en el ejercicio del presupuesto nacional.
