$!De kínder modelo visitado por Peña Nieto a túnel de huachicol

Incluso, la responsable de la estancia en ese momento, Edith Ramírez Nava, le presumió a Peña Nieto su compromiso por la educación inicial.

Grupo REFORMA documentó que, en esa ocasión, el Mandatario priista recorrió la Estancia Infantil “Isi” operada por la Sedesol y el DIF —que tenía una capacidad para atender a 60 infantes— y convivió con directivos, educadoras y padres de familia.

El inmueble, donde el miércoles fueron localizados dos pasadizos, recibió en marzo de 2018 la visita del entonces presidente E nrique Peña Nieto .

De ser un jardín de niños reconocido por gobiernos priistas y panistas, pasó a operar como guarida con huachitúneles a la vuelta del Periférico.

Después, en marzo de 2022, el Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y su titular de Desarrollo Social, Alessandra Rojo de la Vega, entregaron la primera certificación de Instalación Segura a la estancia, que en ese momento contaba con 170 infantes.

Vecinos de la Colonia Observatorio, donde se encuentra el inmueble con los túneles, refieren que un olor a combustible fue percibido desde hace cuatro meses.

“Desde julio, los administradores de mi edificio nos pidieron que revisáramos las tomas de gas porque había un fuerte olor”, narró la habitante de un departamento de la Calle Gobernador M. González Calderón.

“El olor no era diario, pero a veces, sobre todo en las noches, sí era más intenso”, agregó.

Ayer, el inmueble permanecía sin sello de clausura ni protección con acordonamiento en una calle donde hay al menos 10 postes que alertan de la presencia del ducto.

“El viernes pasado, los de Pemex entraron a mi casa, venían con sus radares y en los cuartos comenzaron a tomar mediciones. No nos dijeron si hallaron algo, sólo que venían por reportes de olor a combustible”, comentó otro vecino.

Ayer en la mañana, agentes de la Guardia Nacional estuvieron en la zona, pero se marcharon al mediodía.La Fiscalía capitalina refirió que las investigaciones están a cargo de la FGR, cuyo personal llegó al inmueble por la noche y confirmó a Grupo REFORMA que no hay trabajos adentro de los túneles.

Mientras tanto, los vecinos dicen estar temerosos y piden explicaciones por la existencia de alguna toma clandestina y la posible presencia del crimen organizado.

”Ya vinieron, ya escarbaron y ya se fueron, pero no nos dijeron nada, si hallaron la toma o no. Nos dice Protección Civil que no hay riesgo, pero luego Pemex nos dice que sigue habiendo baja presión, eso quiere decir que la fuga está y no saben dónde”, lamentó otra habitante.

Dice Pemex que no hubo ordeña

Pemex descartó la existencia de una toma clandestina del túnel que se construyó junto al poliducto que pasa a una cuadra del Periférico.

“Se realizó un barrido con equipo especial para diagnosticar la integridad de la instalación y se determinó que el ducto no fue afectado, por lo que no se encontró evidencia física de una toma clandestina”, aseguró en un comunicado.