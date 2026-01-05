NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada

Fútbol Americano
/ 5 enero 2026
    NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada
    Cowboys de Dallas y el resto de la NFC Este encaran un calendario con cruces divisionales y duelos de alto perfil ante la AFC. FOTO: AP

Aunque el calendario oficial se publicará en primavera, el formato de cruces permite anticipar un año con duelos divisionales, viajes largos y enfrentamientos clave desde septiembre

Aunque la postemporada de la NFL 2025-2026 sigue su curso, para varios equipos el foco ya está puesto en la siguiente campaña. Con la conclusión de la temporada regular, cada franquicia conoce desde ahora a los rivales que enfrentará en la temporada 2026, tanto en casa como en gira. El kickoff del nuevo año está previsto para septiembre, mientras que las fechas y horarios oficiales se anunciarán en primavera.

El calendario mantiene la lógica habitual: enfrentamientos divisionales de ida y vuelta, cruces completos contra otras divisiones y duelos determinados por la posición final en la tabla. Con ese marco, la fotografía del 2026 empieza a tomar forma para las 32 franquicias.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca la Ronda de Comodines NFL 2026: días, horarios y cruces clave

En la NFC Este, Cowboys de Dallas tendrán un calendario cargado, con visitas de Giants de Nueva York, Eagles de Philadelphia y Commanders de Washington, además de rivales como 49ers de San Francisco y Ravens de Baltimore. En gira, destacan los viajes ante Seahawks de Seattle y Packers de Green Bay. Giants de Nueva York y Eagles de Philadelphia también tendrán agendas exigentes, con cruces interconferencia ante Texans de Houston, Colts de Indianápolis y Steelers de Pittsburgh, mientras que Commanders de Washington combinarán duelos divisionales con visitas de Bengals de Cincinnati y Falcons de Atlanta.

La NFC Norte presenta un bloque equilibrado. Bears de Chicago recibirán a Patriots de New England y Eagles de Philadelphia, mientras que Lions de Detroit enfrentarán en casa a Giants de Nueva York. Packers de Green Bay tendrán un calendario mixto con visitas de Bills de Buffalo y Cowboys de Dallas, y Vikings de Minnesota compartirán cruces similares con Falcons de Atlanta y Dolphins de Miami.

En la NFC Sur, Falcons de Atlanta, Panthers de Carolina, Saints de Nueva Orleans y Buccaneers de Tampa Bay enfrentarán una combinación de rivales del Norte y del Oeste. Panthers de Carolina, por ejemplo, recibirán a Broncos de Denver y Seahawks de Seattle, mientras que Buccaneers de Tampa Bay tendrán compromisos ante Chargers de Los Ángeles y Rams de Los Ángeles.

La NFC Oeste vuelve a concentrar duelos de alto perfil. Cardinals de Arizona, Rams de Los Ángeles, 49ers de San Francisco y Seahawks de Seattle se medirán entre sí dos veces, además de enfrentar a equipos como Chiefs de Kansas City, Cowboys de Dallas y Patriots de New England.

En la AFC, Bills de Buffalo y Dolphins de Miami encabezan la lista en el Este con cruces ante Chiefs de Kansas City y Ravens de Baltimore. En el Norte, Ravens de Baltimore, Bengals de Cincinnati, Browns de Cleveland y Steelers de Pittsburgh sostendrán una de las divisiones más físicas, con partidos adicionales ante Texans de Houston y Colts de Indianápolis.

El AFC Sur incluye duelos frecuentes contra NFC Este, mientras que en el AFC Oeste, Broncos de Denver, Chiefs de Kansas City, Raiders de Las Vegas y Chargers de Los Ángeles tendrán calendarios exigentes, con cruces ante Bills de Buffalo, Dolphins de Miami y Seahawks de Seattle.

A falta de fechas y horarios, el mapa de rivales ya permite anticipar una temporada 2026 con recorridos largos, cruces repetidos y poco margen para relajarse desde septiembre.

Temas


Futbol Americano

Organizaciones


NFL

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards
Cowboys de Dallas y el resto de la NFC Este encaran un calendario con cruces divisionales y duelos de alto perfil ante la AFC.

NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada