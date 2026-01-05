NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada
Aunque el calendario oficial se publicará en primavera, el formato de cruces permite anticipar un año con duelos divisionales, viajes largos y enfrentamientos clave desde septiembre
Aunque la postemporada de la NFL 2025-2026 sigue su curso, para varios equipos el foco ya está puesto en la siguiente campaña. Con la conclusión de la temporada regular, cada franquicia conoce desde ahora a los rivales que enfrentará en la temporada 2026, tanto en casa como en gira. El kickoff del nuevo año está previsto para septiembre, mientras que las fechas y horarios oficiales se anunciarán en primavera.
El calendario mantiene la lógica habitual: enfrentamientos divisionales de ida y vuelta, cruces completos contra otras divisiones y duelos determinados por la posición final en la tabla. Con ese marco, la fotografía del 2026 empieza a tomar forma para las 32 franquicias.
En la NFC Este, Cowboys de Dallas tendrán un calendario cargado, con visitas de Giants de Nueva York, Eagles de Philadelphia y Commanders de Washington, además de rivales como 49ers de San Francisco y Ravens de Baltimore. En gira, destacan los viajes ante Seahawks de Seattle y Packers de Green Bay. Giants de Nueva York y Eagles de Philadelphia también tendrán agendas exigentes, con cruces interconferencia ante Texans de Houston, Colts de Indianápolis y Steelers de Pittsburgh, mientras que Commanders de Washington combinarán duelos divisionales con visitas de Bengals de Cincinnati y Falcons de Atlanta.
La NFC Norte presenta un bloque equilibrado. Bears de Chicago recibirán a Patriots de New England y Eagles de Philadelphia, mientras que Lions de Detroit enfrentarán en casa a Giants de Nueva York. Packers de Green Bay tendrán un calendario mixto con visitas de Bills de Buffalo y Cowboys de Dallas, y Vikings de Minnesota compartirán cruces similares con Falcons de Atlanta y Dolphins de Miami.
En la NFC Sur, Falcons de Atlanta, Panthers de Carolina, Saints de Nueva Orleans y Buccaneers de Tampa Bay enfrentarán una combinación de rivales del Norte y del Oeste. Panthers de Carolina, por ejemplo, recibirán a Broncos de Denver y Seahawks de Seattle, mientras que Buccaneers de Tampa Bay tendrán compromisos ante Chargers de Los Ángeles y Rams de Los Ángeles.
La NFC Oeste vuelve a concentrar duelos de alto perfil. Cardinals de Arizona, Rams de Los Ángeles, 49ers de San Francisco y Seahawks de Seattle se medirán entre sí dos veces, además de enfrentar a equipos como Chiefs de Kansas City, Cowboys de Dallas y Patriots de New England.
En la AFC, Bills de Buffalo y Dolphins de Miami encabezan la lista en el Este con cruces ante Chiefs de Kansas City y Ravens de Baltimore. En el Norte, Ravens de Baltimore, Bengals de Cincinnati, Browns de Cleveland y Steelers de Pittsburgh sostendrán una de las divisiones más físicas, con partidos adicionales ante Texans de Houston y Colts de Indianápolis.
El AFC Sur incluye duelos frecuentes contra NFC Este, mientras que en el AFC Oeste, Broncos de Denver, Chiefs de Kansas City, Raiders de Las Vegas y Chargers de Los Ángeles tendrán calendarios exigentes, con cruces ante Bills de Buffalo, Dolphins de Miami y Seahawks de Seattle.
A falta de fechas y horarios, el mapa de rivales ya permite anticipar una temporada 2026 con recorridos largos, cruces repetidos y poco margen para relajarse desde septiembre.