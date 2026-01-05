NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada

Aunque la postemporada de la NFL 2025-2026 sigue su curso, para varios equipos el foco ya está puesto en la siguiente campaña. Con la conclusión de la temporada regular, cada franquicia conoce desde ahora a los rivales que enfrentará en la temporada 2026, tanto en casa como en gira. El kickoff del nuevo año está previsto para septiembre, mientras que las fechas y horarios oficiales se anunciarán en primavera. El calendario mantiene la lógica habitual: enfrentamientos divisionales de ida y vuelta, cruces completos contra otras divisiones y duelos determinados por la posición final en la tabla. Con ese marco, la fotografía del 2026 empieza a tomar forma para las 32 franquicias. TE PUEDE INTERESAR: Arranca la Ronda de Comodines NFL 2026: días, horarios y cruces clave En la NFC Este, Cowboys de Dallas tendrán un calendario cargado, con visitas de Giants de Nueva York, Eagles de Philadelphia y Commanders de Washington, además de rivales como 49ers de San Francisco y Ravens de Baltimore. En gira, destacan los viajes ante Seahawks de Seattle y Packers de Green Bay. Giants de Nueva York y Eagles de Philadelphia también tendrán agendas exigentes, con cruces interconferencia ante Texans de Houston, Colts de Indianápolis y Steelers de Pittsburgh, mientras que Commanders de Washington combinarán duelos divisionales con visitas de Bengals de Cincinnati y Falcons de Atlanta.

La NFC Norte presenta un bloque equilibrado. Bears de Chicago recibirán a Patriots de New England y Eagles de Philadelphia, mientras que Lions de Detroit enfrentarán en casa a Giants de Nueva York. Packers de Green Bay tendrán un calendario mixto con visitas de Bills de Buffalo y Cowboys de Dallas, y Vikings de Minnesota compartirán cruces similares con Falcons de Atlanta y Dolphins de Miami. En la NFC Sur, Falcons de Atlanta, Panthers de Carolina, Saints de Nueva Orleans y Buccaneers de Tampa Bay enfrentarán una combinación de rivales del Norte y del Oeste. Panthers de Carolina, por ejemplo, recibirán a Broncos de Denver y Seahawks de Seattle, mientras que Buccaneers de Tampa Bay tendrán compromisos ante Chargers de Los Ángeles y Rams de Los Ángeles.

La NFC Oeste vuelve a concentrar duelos de alto perfil. Cardinals de Arizona, Rams de Los Ángeles, 49ers de San Francisco y Seahawks de Seattle se medirán entre sí dos veces, además de enfrentar a equipos como Chiefs de Kansas City, Cowboys de Dallas y Patriots de New England. En la AFC, Bills de Buffalo y Dolphins de Miami encabezan la lista en el Este con cruces ante Chiefs de Kansas City y Ravens de Baltimore. En el Norte, Ravens de Baltimore, Bengals de Cincinnati, Browns de Cleveland y Steelers de Pittsburgh sostendrán una de las divisiones más físicas, con partidos adicionales ante Texans de Houston y Colts de Indianápolis. El AFC Sur incluye duelos frecuentes contra NFC Este, mientras que en el AFC Oeste, Broncos de Denver, Chiefs de Kansas City, Raiders de Las Vegas y Chargers de Los Ángeles tendrán calendarios exigentes, con cruces ante Bills de Buffalo, Dolphins de Miami y Seahawks de Seattle.