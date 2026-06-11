Decomisa FGR un millón 355 mil litros de huachicol en Reynosa, deja dos detenidos

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    Decomisa FGR un millón 355 mil litros de huachicol en Reynosa, deja dos detenidos
    Las autoridades federales investigan si el origen del cargamento corresponde a robo de ductos de Pemex o a una red de huachicol fiscal mediante la importación ilegal de gasolina. ESPECIAL
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FGR incauta 1.3 millones de litros de combustible ilegal en Reynosa; aseguran decenas de pipas y predios con valor de 31.2 mdp

En un nuevo megadecomiso de huachicol en esta ciudad fronteriza, la Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que incautó un millón 355 mil litros de combustible ilegal, acción en la que detuvo a dos personas y aseguró decenas de pipas, tanques, tráileres y predios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vicealmirante-manuel-farias-laguna-envia-nueva-carta-y-acusa-que-en-morena-estan-los-verdaderos-culpables-HJ21280676

La delegación estatal de la FGR, con sede en Reynosa, no precisó si el combustible asegurado tiene su origen en el robo u “ordeña” de ductos y otras instalaciones de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) o en el llamado huachicol fiscal, es decir, en la importación de hidrocarburos sin pagar los impuestos correspondientes.

Aunque no se detalló el valor del decomiso, en otras ocasiones la autoridad ha estimado el valor del litro de huachicol en 24 pesos, por lo que el combustible asegurado superaría los 32.5 millones de pesos.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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