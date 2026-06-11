Decomisa FGR un millón 355 mil litros de huachicol en Reynosa, deja dos detenidos

En un nuevo megadecomiso de huachicol en esta ciudad fronteriza, la Fiscalía General de la República ( FGR ) informó ayer que incautó un millón 355 mil litros de combustible ilegal, acción en la que detuvo a dos personas y aseguró decenas de pipas, tanques, tráileres y predios.

La delegación estatal de la FGR, con sede en Reynosa, no precisó si el combustible asegurado tiene su origen en el robo u “ordeña” de ductos y otras instalaciones de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) o en el llamado huachicol fiscal, es decir, en la importación de hidrocarburos sin pagar los impuestos correspondientes.

Aunque no se detalló el valor del decomiso, en otras ocasiones la autoridad ha estimado el valor del litro de huachicol en 24 pesos, por lo que el combustible asegurado superaría los 32.5 millones de pesos.