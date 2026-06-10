Vicealmirante Manuel Farías Laguna envía nueva carta y acusa que en Morena están ‘los verdaderos culpables’

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    Vicealmirante Manuel Farías Laguna envía nueva carta y acusa que en Morena están ‘los verdaderos culpables’
    El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta en la que acusa a Morena y denuncia falta de acceso al expediente del caso de huachicol fiscal. ESPECIAL

Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta a Sheinbaum y Marina en la que acusa a Morena de la red de huachicol fiscal y denuncia falta de acceso al caso

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien enfrenta un proceso judicial por delincuencia organizada relacionada con el llamado huachicol fiscal, envió una nueva carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles y a la opinión pública.

El documento fue difundido por el periodista Manuel López San Martín y forma parte de una serie de comunicaciones atribuidas al mando naval y a su hermano, Fernando Farías Laguna, también vinculado al caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desde-el-altiplano-manuel-farias-envia-sexta-carta-a-sheinbaum-y-acusa-a-semar-de-obstruir-su-defensa-MB21133834

FARÍAS LAGUNA SEÑALA QUE DENTRO DE MORENA SE ENCUENTRAN ‘LOS VERDADEROS CULPABLES’

En la misiva, Farías Laguna sostiene que dentro de integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se encuentran “los verdaderos culpables” de la red de contrabando de combustible que se investiga.

El vicealmirante afirma que él y su hermano han sido colocados como responsables dentro de una narrativa que los presenta como culpables de los hechos investigados. También señala que la investigación en su contra se sustenta en materiales que califica como anónimos.

“Me encuentro vinculado a proceso porque se me inculpó con un video anónimo de YouTube, esa es la prueba con la que se me inició el proceso legal”, se lee en la carta difundida.

Farías Laguna también señala que el proceso judicial lo coloca “convenientemente” como responsable antes de tener acceso completo a los elementos del expediente.

MANUEL FRÍAS LAGUNA SOSTIENE QUE NO TIENE ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

En el documento, el vicealmirante sostiene que no cuenta con acceso total a tomos, anexos y peritajes relacionados con la investigación. Asimismo, señala que parte de la información ha sido reservada por la Secretaría de Marina bajo argumentos de seguridad nacional.

El mando naval acusa que dicha reserva limita su capacidad de defensa dentro del proceso judicial.

MANUEL FARÍAS LAGUNA DEFIENDE A SU HERMANO FERNANDO ANTE ACUSACIONES

Farías Laguna incluye en la carta referencias a su hermano Fernando Farías Laguna, señalando que ambos han sido presentados como responsables de una estructura más amplia.

“Tanto yo como mi hermano seamos los únicos culpables de un entramado en el cual hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala convenientemente como culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato procesal”, señala el documento.

El vicealmirante también afirma que la investigación lo responsabiliza de una operación que, según su postura, involucra a más personas.

En la parte final de la carta, Farías Laguna plantea exigencias relacionadas con el acceso a pruebas, el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada dentro del procedimiento judicial en curso.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL CASO DE HUACHICOL FISCAL?

El proceso en contra del vicealmirante está vinculado con investigaciones sobre huachicol fiscal, modalidad de contrabando de combustibles que implica el ingreso de hidrocarburos con documentación alterada o bajo declaraciones falsas para evitar el pago de impuestos.

Las indagatorias se relacionan con un decomiso realizado el 31 de marzo de 2025 en Tamaulipas, donde autoridades federales aseguraron aproximadamente 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico y realizaron cateos en distintos puntos de Altamira. En esa operación también fueron asegurados contenedores, tractocamiones, armas, municiones y documentación diversa.

De acuerdo con información oficial, un buque arribó el 19 de marzo de 2025 con carga declarada como aditivos, lo que dio origen a las investigaciones posteriores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fernando-farias-laguna-solicita-asilo-en-argentina-para-evitar-extradicion-a-mexico-KD20892967

DETENCIONES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN

El 7 de septiembre de 2025, autoridades federales informaron la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de otras 13 personas, entre ellas empresarios, marinos y funcionarios aduanales, como parte de la investigación derivada del aseguramiento en Tampico.

En el desarrollo del caso también se encuentra involucrado Fernando Farías Laguna, quien fue detenido en Argentina el 23 de abril de 2026. De acuerdo con reportes oficiales, ingresó a ese país el 1 de abril de 2026 con documentación presuntamente falsa, lo que derivó en un proceso para su eventual deportación o extradición.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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