Decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato no está ligado a caso de Ernesto Ruffo, afirma Sheinbaum

La aclaración ocurre un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara sobre uno de los mayores aseguramientos de combustible de los últimos años. La dependencia detalló que fueron localizados 59 millones 036 mil 870.527 litros de hidrocarburo cuyo origen y trazabilidad no habían sido acreditados.

El aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato no está relacionado con la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel , aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina realizada este viernes en Irapuato.

El caso de Ruffo corresponde a una investigación distinta. El exmandatario fue detenido en julio en Ensenada, Baja California, por su presunta relación con operaciones de contrabando de combustible vinculadas con la empresa Ingemar.

HARFUCH ADELANTA DETENCIONES POR EL MEGADECOMISO

Durante la conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que por ahora no había personas detenidas en el inmueble donde se realizó el aseguramiento, debido a que durante el cateo el predio se encontraba sin vigilantes.

Sin embargo, sostuvo que las investigaciones continúan y que habrá detenciones conforme avance la indagatoria.

“En este caso, esto empezó el 3 de julio del 2026 con la detención de una pipa, y de una pipa se sacó toda la información para este predio”, explicó Harfuch.

El funcionario agregó que la operación siguió un proceso similar al de otros grandes aseguramientos de combustible, en los que las autoridades primero localizan el producto y posteriormente identifican y detienen a quienes presuntamente están relacionados con su almacenamiento o distribución.

“Repito, en todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños, hay detenidos, y en este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos y lo vamos a reportar aquí”, aseguró.

La información disponible hasta ahora indica que la FGR mantiene abierta la investigación para determinar quién era responsable del combustible, cómo llegó al inmueble y qué grupo o personas podrían estar detrás de su distribución.

ASÍ COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN EN GUANAJUATO

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó el 3 de julio de 2026, cuando agentes detuvieron al conductor de una pipa que presuntamente descargaba combustible en una gasolinera de San Luis de la Paz.

El vehículo transportaba 33 mil litros de diésel, pero el conductor no pudo acreditar la trazabilidad del producto. A partir de esa diligencia se autorizaron nuevas técnicas de investigación que llevaron a tres cateos relacionados con un mismo propietario.

· San Luis de la Paz: una gasolinera donde inició la investigación.

· Dolores Hidalgo: un inmueble utilizado para despacho de Gas LP.

· San José Iturbide: un predio en la comunidad de La Fragua, donde se encontró el mayor volumen de combustible.

En este último sitio fueron localizados diez contenedores cilíndricos de gran capacidad, siete unidades de transporte y una caja con documentación contable. El operativo contó con la participación de autoridades federales y estatales.

¿CUÁNTO COMBUSTIBLE FUE ASEGURADO?

La FGR precisó que los 59 millones 036 mil 870.527 litros encontrados estaban distribuidos en tres tipos de combustible:

· 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular

· 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel

· 7 millones 266 mil 813.617 litros de gasolina premium

El volumen total equivale aproximadamente a 371 mil barriles de combustible, de acuerdo con la conversión reportada en la información del operativo.

La Fiscalía señaló que hasta el momento no se ha acreditado el origen del hidrocarburo, por lo que las investigaciones buscan establecer su procedencia y las posibles responsabilidades relacionadas con su almacenamiento y distribución.