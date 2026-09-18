Sheinbaum lamenta asesinato de Claudia Tacoronte; feminicidios no se han podido evitar, pero son prioridad, Harfuch

Durante La Mañanera del Pueblo , realizada este jueves desde Guanajuato, la mandataria señaló que el Gobierno federal mantiene coordinación con las autoridades de Morelos para atender distintos casos de violencia contra mujeres.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera , estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos, y expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros universitarios de la joven.

“Es muy lamentable este feminicidio y triste. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a su familia, a sus amigos, a los compañeros de la universidad”, expresó Sheinbaum.

La joven, de 21 años, realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Fue asesinada en Cuautla durante el fin de semana pasado.

HARFUCH INFORMA LA DETENCIÓN DE UN PRESUNTO RESPONSABLE

Durante la misma conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio detalles sobre la investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte y confirmó la detención de Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del crimen.

La captura ocurrió después de que las autoridades de Morelos obtuvieran una orden de aprehensión relacionada con el caso. La investigación continúa para determinar la responsabilidad penal del detenido, por lo que se mantiene la presunción de inocencia mientras el proceso judicial avanza.

El asesinato de la estudiante española generó atención tanto en México como en España debido a su condición de estudiante extranjera. Tras conocerse el caso, instituciones y autoridades expresaron sus condolencias a los familiares de la joven.

SHEINBAUM RECONOCE OTROS CASOS EN MORELOS

Durante su intervención, Sheinbaum reconoció que en Morelos existen “varios casos” que son atendidos de manera conjunta por el Gabinete de Seguridad y el gobierno estatal.

La presidenta no precisó si entre esos expedientes se encuentran otros feminicidios ocurridos en la entidad durante 2025 y 2026, por lo que no se estableció una relación oficial entre esos casos y los mencionados durante la conferencia.

La mandataria también calificó como doloroso el caso de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años originaria de Irapuato, quien fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida en Zapopan, Jalisco.

Harfuch informó que por este caso fue detenido Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio. La Fiscalía de Jalisco confirmó la captura y señaló que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público especializado.

“FEMINICIDIOS NO SE HAN PODIDO EVITAR, PERO SON PRIORIDAD”

Al referirse a los casos de Claudia Tacoronte y Karla Margarita Pérez, Harfuch señaló que los feminicidios continúan representando un problema que las autoridades buscan atender mediante investigaciones y acciones de seguridad.

El funcionario reconoció que no todos los feminicidios han podido evitarse, pero sostuvo que estos delitos forman parte de las prioridades de la administración federal.

La respuesta ocurrió mientras se presentaban avances sobre las investigaciones de ambos casos. En los dos expedientes mencionados durante la conferencia se reportaron detenciones de personas señaladas como presuntas responsables.

El caso de Claudia Tacoronte también se enmarca en las acciones de seguridad implementadas en la región oriente de Morelos. El Gobierno federal informó previamente que el Plan Cuautla contempla coordinación entre autoridades federales y estatales en materia de seguridad y otros rubros.

LOS CASOS DE CLAUDIA TACORONTE Y KARLA MARGARITA

Claudia Tacoronte fue asesinada en Cuautla, Morelos, mientras realizaba una estancia académica. Las autoridades identificaron y detuvieron a un hombre como presunto responsable del feminicidio.

Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, era estudiante de Medicina y originaria de Guanajuato. Había sido reportada como desaparecida antes de que su cuerpo fuera localizado en Zapopan.

La Fiscalía de Jalisco informó posteriormente sobre la detención de Eduardo Isaac “N”, quien quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

Ambos casos fueron presentados por Harfuch durante la conferencia como investigaciones en las que ya se habían realizado detenciones, aunque los procesos judiciales deberán determinar las responsabilidades correspondientes.