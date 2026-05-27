Deja marinos lesionados una explosión en el AICM

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Deja marinos lesionados una explosión en el AICM
    La Semar dijo que se mantienen las investigaciones para determinar los motivos del incidente. CUARTOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Accidentes

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Semar
AICM

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones navales ubicadas en el aeropuerto; ningún elemento está en situación crítica

Una explosión por acumulación de gas dejó elementos de la Secretaría de Marina lesionados y con quemaduras dentro de instalaciones navales ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La Marina informó que el incidente ocurrió en la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, donde se registró una “flama repentina” presuntamente provocada por acumulación de gas en un área de cocina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congela-uif-4-mil-422-mdp-en-sexenio-de-claudia-sheinbaum-CD20982550

“Derivado de un incidente registrado al interior de instalaciones navales, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el AICM, se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en un área de cocina”, indicó la dependencia.

Tras la explosión, personal naval activó protocolos internos para controlar la situación y evitar una propagación mayor.

La institución aseguró que no se registró un incendio de gran magnitud ni riesgos para pasajeros o instalaciones aeroportuarias.

“Es importante precisar que no se registró un incendio mayor ni existe riesgo para la población o las instalaciones aledañas”, señaló.

Como resultado del incidente, varios elementos navales sufrieron quemaduras y lesiones de diversa consideración, por lo que fueron trasladados a un hospital para valoración médica.

“Ninguno de los elementos se reporta en situación crítica”, informó la Secretaría de Marina.

La dependencia indicó que mantiene seguimiento médico del personal afectado y que realizará revisiones técnicas para determinar las causas exactas de la explosión.

“La Secretaría de Marina mantiene seguimiento puntual del estado de salud del personal involucrado y realizará las revisiones técnicas correspondientes para determinar las causas del incidente”, añadió.

Elementos navales mantienen presencia permanente dentro del aeropuerto como parte de las tareas de seguridad y control operativo implementadas por el Gobierno federal tras el traspaso del AICM a administración militar.

La Unidad Naval de Protección Aeroportuaria forma parte del esquema de vigilancia y seguridad estratégica desplegado en ambas terminales del aeropuerto capitalino.

El incidente se registra mientras el AICM mantiene trabajos acelerados de rehabilitación y modernización rumbo al Mundial de 2026, con obras simultáneas en ambulatorios, vialidades, filtros migratorios, salas de espera, sistemas hidráulicos, aire acondicionado y bandas de equipaje.

La administración aeroportuaria mantiene presión para concluir las intervenciones prioritarias antes de la Copa del Mundo, en medio de operaciones diarias, saturación de pasajeros, acumulación de agua en algunas zonas y trabajos permanentes de mantenimiento en ambas terminales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Semar
AICM

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Salvavidas para Rocha Moya

Salvavidas para Rocha Moya
NosotrAs: Y la epidemia silenciosa de la presión estética

NosotrAs: Y la epidemia silenciosa de la presión estética
La CNDH pidió investigar denuncias de acoso sexual y hostigamiento contra directivos del Hospital Infantil Federico Gómez.

CNDH exhorta a autoridades de Salud a investigar denuncias de acoso y violencia en Hospital Infantil de México
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, explicó que la posición de la empresa petrolera estatal sigue siendo comprometida.

Pemex, segunda petrolera más endeudada del mundo
Conoce los requisitos para obtener 6,250 pesos mensuales con Sembrando Vida, el programa de Bienestar que apoya a mayores de 18 años con terreno disponible. Descubre cómo inscribirte y los beneficios que ofrece.

Bienestar ofrece apoyo de 6 mil 450 pesos al mes... si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho constitucional en México.

¿Se vence el plazo y no hay depósito? Qué hacer si tu empresa se retrasa con el Reparto de Utilidades
Momento.

¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum
Una de las sedes es Pachuca, donde se hospedará Sudáfrica, rival del Tri en el partido inaugural del Estadio Banorte (foto).

México será la casa de siete selecciones para el Mundial 2026, ¿Quiénes tendrán sus campamentos en nuestro país?