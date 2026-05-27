Deja marinos lesionados una explosión en el AICM

La Marina informó que el incidente ocurrió en la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, donde se registró una “flama repentina” presuntamente provocada por acumulación de gas en un área de cocina.

Una explosión por acumulación de gas dejó elementos de la Secretaría de Marina lesionados y con quemaduras dentro de instalaciones navales ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Derivado de un incidente registrado al interior de instalaciones navales, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el AICM, se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en un área de cocina” , indicó la dependencia.

Tras la explosión, personal naval activó protocolos internos para controlar la situación y evitar una propagación mayor.

La institución aseguró que no se registró un incendio de gran magnitud ni riesgos para pasajeros o instalaciones aeroportuarias.

“Es importante precisar que no se registró un incendio mayor ni existe riesgo para la población o las instalaciones aledañas”, señaló.

Como resultado del incidente, varios elementos navales sufrieron quemaduras y lesiones de diversa consideración, por lo que fueron trasladados a un hospital para valoración médica.

“Ninguno de los elementos se reporta en situación crítica”, informó la Secretaría de Marina.

La dependencia indicó que mantiene seguimiento médico del personal afectado y que realizará revisiones técnicas para determinar las causas exactas de la explosión.

“La Secretaría de Marina mantiene seguimiento puntual del estado de salud del personal involucrado y realizará las revisiones técnicas correspondientes para determinar las causas del incidente”, añadió.

Elementos navales mantienen presencia permanente dentro del aeropuerto como parte de las tareas de seguridad y control operativo implementadas por el Gobierno federal tras el traspaso del AICM a administración militar.

La Unidad Naval de Protección Aeroportuaria forma parte del esquema de vigilancia y seguridad estratégica desplegado en ambas terminales del aeropuerto capitalino.

El incidente se registra mientras el AICM mantiene trabajos acelerados de rehabilitación y modernización rumbo al Mundial de 2026, con obras simultáneas en ambulatorios, vialidades, filtros migratorios, salas de espera, sistemas hidráulicos, aire acondicionado y bandas de equipaje.

La administración aeroportuaria mantiene presión para concluir las intervenciones prioritarias antes de la Copa del Mundo, en medio de operaciones diarias, saturación de pasajeros, acumulación de agua en algunas zonas y trabajos permanentes de mantenimiento en ambas terminales.