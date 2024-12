Denuncia Octavio Romero red delictiva en Infonavit

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), denunció la existencia de una red delictiva al interior del Instituto que estafa a los derechohabientes en la que participan trabajadores, notarios públicos y constructoras para otorgar múltiples créditos para la misma vivienda.

Indicó que en una revisión hecha al día de hoy y que no incluye once estados, se detectaron 12 mil créditos, sobre mil 400 viviendas, lo que significa que éstas se vendieron hasta cuatro veces por año cada una.

Detalló que este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión asciende a más de mil 200 millones de pesos.

“Este es otro caso de corrupción y es muy importante que se conozca y que se dé a conocer porque hay que detenerlo: Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despacho y peritos valuadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.

Todo lo anterior, indicó Romero Oropeza, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables.

En Palacio Nacional, el director general del Infonavit señaló que se han detectado otros casos más de corrupción.

Uno de los casos es de la empresa Telra Realty, que en 2014 fue contratada por el Instituto para diseñar y operar plataforma para administrar soluciones vivienda de acreditados que cambiaron de lugar donde vivían.

Detalló que se le contrató por un monto de 100 millones de pesos y la empresa tenía dos años para establecer plataforma.

“Cuando se venció este plazo, la empresa no entregó servicio contratado, debió haber sido penalizada en ese momento por no cumplir; contrario a ello, no sólo no se le penalizó, sino que el consejo de administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos”, lo que sucedió en 2016, refirió el director del Instituto.

“¿Cómo a partir de un contrato de 100 millones y un incumplimiento, en lugar de penalizar, le pagas 5 mil millones de pesos como indemnización?”, cuestionó.

Detalló que otro ejemplo de actos de corrupción, agregó el titular del Infonavit, es en programa llamado Línea III, que consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes.

“Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores y la empresarial, y así son presentados al consejo de administración para su autorización. No hay estudio técnico, financiero de ninguna índole. Sólo proponen empresas para un desarrollo, se autoriza porque son dos terceras partes del consejo”.