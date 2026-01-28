Denuncian a integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción por plagio

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, presentó una denuncia penal en contra de José Rafael Martínez Puón, también integrante del CPC, por copiar el trabajo académico de una profesora.

En entrevista, expuso que desde el ingreso de Martínez Puón al CPC se le han hecho diversos señalamientos de plagio, pero ninguno lo había podido comprobar hasta que recibió esta denuncia.

“Al ver que el documento que presenta es una copia fiel en un 95%, un porcentaje muy alto, a mí no me queda de otra más que llevarlo ante una autoridad y pedir que lo investigue”, relató Pérez Morales.

“Hago esta denuncia en mi calidad de presidenta del CPC, toda vez que esto se presentó en una sesión que yo presidí, y el trabajo está publicado como si fuera del CPC”.

En la querella, Pérez Morales solicitó que se realice un peritaje en materia de derechos de autor y que se analicen los presuntos delitos de reproducción no autorizada y atribución indebida de autoría.

El documento “Estudio sobre las áreas y puestos de la administración pública federal con mayor riesgo de corrupción y propuestas para su prevención” fue presentado por Martínez Puón en abril de 2025, durante la cuarta sesión ordinaria del CPC.

En la denuncia interpuesta el pasado 22 de enero se narra que la presidenta del CPC recibió de manera anónima un diagnóstico académico previamente elaborado por otra persona, el cual presenta “formas de expresión, redacción, estructura argumentativa, secuencia lógica y desarrollo conceptual” similares al trabajo de Martínez Puón.

Martínez Puón rechazó los señalamientos y defendió que su diagnóstico está sustentado en trabajo de campo y en las conclusiones de un grupo de estudio en el que participaron 30 personas.

Sostuvo que cuenta con una trayectoria como investigador del Sistema Nacional de Investigadores, la autoría de 11 libros y más de 60 artículos.