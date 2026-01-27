$!Identifican a un estadounidense baleado por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Patrick Gary Schlegel, de 34 años, fue identificado como el hombre que resultó herido de bala este martes tras un enfrentamiento con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), luego de presuntamente disparar contra un helicóptero de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Arizona y México.

El sujeto se encuentra bajo custodia federal y será procesado por contrabando de inmigrantes, agresión a un oficial federal y posesión de un arma de fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota

De acuerdo con las autoridades, Schlegel fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una cirugía y actualmente se recupera. Además, se informó que cuenta con antecedentes penales por delitos relacionados con el tráfico de personas, por los que ya había sido condenado anteriormente.