Identifican a un estadounidense baleado por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Internacional
/ 27 enero 2026
    Patrick Gary Schlegel, de 34 años, fue identificado como el hombre que resultó herido de bala este martes tras un enfrentamiento con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). ARCHIVO

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local de Arizona, en las inmediaciones de Arivaca, al sur del condado de Pima, una zona fronteriza con México

Patrick Gary Schlegel, de 34 años, fue identificado como el hombre que resultó herido de bala este martes tras un enfrentamiento con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), luego de presuntamente disparar contra un helicóptero de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Arizona y México.

El sujeto se encuentra bajo custodia federal y será procesado por contrabando de inmigrantes, agresión a un oficial federal y posesión de un arma de fuego.

De acuerdo con las autoridades, Schlegel fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una cirugía y actualmente se recupera. Además, se informó que cuenta con antecedentes penales por delitos relacionados con el tráfico de personas, por los que ya había sido condenado anteriormente.

TIROTEO CONTRA PATRULLA FRONTERIZA

Heith Janke, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Phoenix y responsable de la investigación, detalló que el hombre abrió fuego contra un helicóptero y contra agentes migratorios después de huir a pie tras una parada de tráfico cerca de la frontera.

El caso se registra a cuatro días de la muerte de Alex Pretti, quien fue abatido el pasado sábado por agentes de la CBP mientras grababa un operativo migratorio, situación que desató un intenso debate en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

Sobre este contexto, el jefe del Departamento del Alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, señaló que mantienen vínculos estrechos con la comunidad y aseguró que los residentes pueden estar tranquilos, ya que se trató de un hecho aislado.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

