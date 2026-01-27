Identifican a un estadounidense baleado por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona
Patrick Gary Schlegel, de 34 años, fue identificado como el hombre que resultó herido de bala este martes tras un enfrentamiento con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), luego de presuntamente disparar contra un helicóptero de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Arizona y México.
El sujeto se encuentra bajo custodia federal y será procesado por contrabando de inmigrantes, agresión a un oficial federal y posesión de un arma de fuego.
De acuerdo con las autoridades, Schlegel fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una cirugía y actualmente se recupera. Además, se informó que cuenta con antecedentes penales por delitos relacionados con el tráfico de personas, por los que ya había sido condenado anteriormente.
TIROTEO CONTRA PATRULLA FRONTERIZA
El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local de Arizona, en las inmediaciones de Arivaca, al sur del condado de Pima, una zona fronteriza con México.
Heith Janke, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Phoenix y responsable de la investigación, detalló que el hombre abrió fuego contra un helicóptero y contra agentes migratorios después de huir a pie tras una parada de tráfico cerca de la frontera.
El caso se registra a cuatro días de la muerte de Alex Pretti, quien fue abatido el pasado sábado por agentes de la CBP mientras grababa un operativo migratorio, situación que desató un intenso debate en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Sobre este contexto, el jefe del Departamento del Alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, señaló que mantienen vínculos estrechos con la comunidad y aseguró que los residentes pueden estar tranquilos, ya que se trató de un hecho aislado.