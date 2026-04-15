Denuncian falta de recursos para limpiar el sargazo y el chapopote en Veracruz

Un problema tras otro llega a las costas veracruzanas. El 15 de abril se reportó que, mientras prosiguen las limpiezas y avistamientos de manchas de ‘chapopote’, otro riesgo arribó a las playas: sargazo.

Previamente, en el mes de marzo, se reportó que en diferentes costas del estado se habían propagado diferentes manchas de hidrocarburos, lo cual señaló una problemática ambiental para Veracruz. Sin embargo, se divulgó por las autoridades y el gobierno del Estado que equipos de limpieza lograron desinfectar y mitigar las afectaciones, especialmente para antes del lapso vacacional de Semana Santa.

Jairo Salgado Hernández, integrante de la Cooperativa El Jurel, acusó lo contrario.

‘No mi jefe. Por un lado limpian, pero lento, y por el otro no deja de llegar chapopote, aunque lo nieguen. Pero ahora el problema es más fuerte es porque también nos esta llegando sargazo’.

En sus declaraciones, señaló que Playa Salinas, Las Barrancas, Mata de Uva, Playa Azul, El Mulato, El Nanche, El Canal, Camaronera y Arbolillo siguen registrando avistamientos de manchas de hidrocarburos, y ahora, de sargazo.

El 12 de abril se reportó que la Secretaría de Marina aseguró varias bolsas de basura, repleta con sargazo extraído de las playas del municipio de Pajapan, que previamente había reportado las afectaciones del chapopote en Veracruz.