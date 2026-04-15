Denuncian falta de recursos para limpiar el sargazo y el chapopote en Veracruz

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México
/ 15 abril 2026
    Denuncian falta de recursos para limpiar el sargazo y el chapopote en Veracruz
    Personal de limpia pública del Ayuntamiento de Veracruz realiza labores de limpieza y retiro de sargazo, debido a que se ha observado una presencia inusual en playas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, situación que ha comenzado a generar afectaciones en distintos puntos del litoral. Cuarto oscuro | Victoria Razo

Durante los meses de marzo y abril se han hecho múltiples denuncias por la contaminación de hidrocarburos en las playas de Veracruz

Un problema tras otro llega a las costas veracruzanas. El 15 de abril se reportó que, mientras prosiguen las limpiezas y avistamientos de manchas de ‘chapopote’, otro riesgo arribó a las playas: sargazo.

Previamente, en el mes de marzo, se reportó que en diferentes costas del estado se habían propagado diferentes manchas de hidrocarburos, lo cual señaló una problemática ambiental para Veracruz. Sin embargo, se divulgó por las autoridades y el gobierno del Estado que equipos de limpieza lograron desinfectar y mitigar las afectaciones, especialmente para antes del lapso vacacional de Semana Santa.

Jairo Salgado Hernández, integrante de la Cooperativa El Jurel, acusó lo contrario.

No mi jefe. Por un lado limpian, pero lento, y por el otro no deja de llegar chapopote, aunque lo nieguen. Pero ahora el problema es más fuerte es porque también nos esta llegando sargazo’.

En sus declaraciones, señaló que Playa Salinas, Las Barrancas, Mata de Uva, Playa Azul, El Mulato, El Nanche, El Canal, Camaronera y Arbolillo siguen registrando avistamientos de manchas de hidrocarburos, y ahora, de sargazo.

El 12 de abril se reportó que la Secretaría de Marina aseguró varias bolsas de basura, repleta con sargazo extraído de las playas del municipio de Pajapan, que previamente había reportado las afectaciones del chapopote en Veracruz.

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Aseguró que los 15 mil pesos de apoyo del gobierno federal de la presidenta Sheinbaum, no son suficientes para apoyar a los 200 pescadores, aproximadamente, que laboran en las playas afectadas.

Según el mismo gobierno, ‘el sargazo es un género de macroalgas pardas flotantes (Sargassum) que vive en la superficie del océano y sirve como hábitat y alimento para diversas especies marinas. Aunque es natural, su llegada masiva a costas (principalmente el Caribe) se debe al cambio climático y al exceso de nutrientes, convirtiéndose en un problema ambiental, turístico y de salud al descomponerse’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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