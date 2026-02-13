Alerta Marina: Sargazo aumentaría 75% en Quintana Roo previo a Semana Santa

La costa del Caribe mexicano se prepara para una de las temporadas de sargazo más intensas, justo cuando QR se alista para recibir a turistas.

La costa del Caribe mexicano se prepara para una de las temporadas de sargazo más intensas de las que se tenga registro, justo cuando Quintana Roo se alista para recibir a miles de turistas durante las vacaciones de Semana Santa y, posteriormente, a los visitantes internacionales del Mundial de Futbol en el verano.

La Secretaría de Marina informó que, al 10 de febrero de 2026, la región del Caribe mexicano ya registra aproximadamente 7 mil 460 toneladas de biomasa. Sin embargo, la mayor preocupación radica en el Atlántico Central Occidental, donde se estima una masa colosal de 280 mil 097 toneladas que se desplaza hacia el oeste.

Desde hace unos días, autoridades de los tres órdenes de Gobierno adelantaron medidas preventivas en el corredor turístico que integran Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, ante lo que se prevé sea una acumulación récord en 2026.

Hace tres semanas, hoteleros y restauranteros de la región urgieron la colocación de barreras en alta mar por parte del personal de la Marina.

La dependencia informó que para esta temporada mantendrá en operación 16 unidades de superficie, de las cuales una es un buque oceánico, 11 buques costeros y cuatro sargaceras anfibias, así como 9 mil 500 metros de barreras para su contención. Además, se informó que, en coordinación con el Gobierno de Quintana Roo, se planea implementar seis mil metros más.

Las perspectivas para el trimestre que abarca las vacaciones de Semana Santa son críticas:

-Febrero: Se prevé que la cantidad de sargazo continúe aumentando en la mayoría de las regiones, manteniendo la tendencia de crecimiento observada desde noviembre.

-Marzo y Abril: Debido a que 2026 se perfila como un “año importante de sargazo” (con niveles que superan el 75 % de los valores históricos), se espera que los arribos masivos a Quintana Roo se intensifiquen en estos meses.

La costa caribeña mexicana ya ha comenzado a registrar eventos de varamiento de la macroalga.

El panorama para los visitantes que llegarán en el verano para el Mundial de Futbol no es más alentador.

La gráfica de monitoreo de la Marina muestra que la curva de crecimiento del sargazo en 2026 ya se encuentra en niveles superiores a los de periodos similares en años anteriores, lo que sugiere que el pico máximo de la temporada podría ser particularmente agresivo durante los meses de junio y julio.

En tanto, según los reportes más recientes del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida, el sargazo en el Caribe experimentó un crecimiento explosivo, pasando de 0.45 millones de toneladas en diciembre de 2025 a 1.7 millones en enero de 2026. Esta cifra representa una cantidad récord para un mes de enero en la región.