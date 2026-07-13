Denuncian que Notaría afín a Adán Agusto López avaló empresa que ganó contrato de 4.8 mmdp

CIUDAD DE MÉXICO-Arrendo Serv, una de las empresas a las que la administración de Víctor Rodríguez en Pemex, hoy preso por violencia intrafamiliar, entregó un contrato por más de 4 mil 838 millones de pesos, fue constituida en 2013 ante la Notaría Pública No. 4 de Villahermosa, Tabasco, entonces encabezada por Miguel Cachón Álvarez, y la cual está vinculada al llamado Grupo Tabasco y con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal y quien presuntamente es el líder del grupo criminal La Barredora. Al consultar el Registro Público de Comercio de Tabasco, en el expediente 16969 se detalla que el 14 de noviembre de 2013, Miguel Cachón Álvarez, quien encabezaba en ese entonces la Notaría Pública No. 4, dio registro a la empresa Arrendo Serv S.A. de C.V.

En octubre pasado, EL UNIVERSAL reveló que cinco notarías de Tabasco encabezadas por el exgobernador Adán Augusto López Hernández y cuatro de sus cercanos. entre ellos, la de Miguel Cachón Álvarez, constituyeron empresas, dieron fe de compras de terrenos, inmuebles y acciones en otras compañías; también certificaron la modificación de accionistas y apoderados legales de al menos una decena de compañías que obtuvieron contratos con el gobierno federal y de Tabasco, con ganancias que ascendieron a, por lo menos, 11 mil millones de pesos. El Gran Diario de México reveló que la notaría de Miguel Cachón Álvarez no sólo dio fe de poderes otorgados a los representantes de Consorcio Crismar, una de las empresas ligadas a Hernán Bermúdez en el expediente judicial que llevó a su detención; fue también el notario que constituyó Portacelis Gas and Oil, y a través de la cual se asoció con Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, firma a nombre de su sobrino Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel López Beltrán. El viernes pasado, EL UNIVERSAL informó que antes de concluir la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex, hoy detenido por violencia física contra su esposa, la empresa productiva del Estado adjudicó de manera directa un contrato por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos especializados en combate al tráfico de hidrocarburos a un consorcio integrado por las empresas Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia. Este contrato fue denunciado ante la Secretaría Anticorrupción, la UIF, el SAT y la FGR por posibles conflictos de interés, simulación de competencia, entre otros delitos. MODIFICARON ESTATUTOS En el contrato PMX-2025-98-347 adjudicado a estas empresas el 25 de julio de 2025 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 se detalla que se arrendará a Petróleos Mexicanos entre 350 y mil 200 vehículos especializados. Sin embargo, meses después de la adjudicación, ambas empresas reformaron sus estatutos sociales.

En el caso de Arrendo Serv se aprobó la modificación de su objeto social el pasado 26 de enero, mientras que Impulsa Tu Ganancia hizo lo propio el 29 de enero, de acuerdo con las actas de asamblea inscritas en el Registro Público de Comercio. Destaca que las reformas ampliaron de manera significativa las actividades que ambas sociedades pueden desarrollar. En el caso de Arrendo Serv, además de actualizar disposiciones relacionadas con el transporte de carga, incorporó expresamente el arrendamiento y administración de vehículos, servicios de logística, almacenaje, maniobras y custodia, así como la prestación de servicios para organismos públicos y empresas del Estado, entre ellas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras que Impulsa Tu Ganancia, constituida originalmente como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), amplió su objeto social para incluir la operación del servicio público federal de autotransporte, el arrendamiento de automotores, la compraventa y distribución de automóviles, camiones, tractocamiones, remolques y semirremolques, actividades que no formaban parte de su objeto original. En una revisión de los contratos PMX-2021-97-59 y PMX-2025-98-347 se muestra que algunas tarifas del nuevo esquema superan a las del contrato anterior. Por ejemplo, la renta diaria de una de las partidas pasó de mil 904 pesos, en el contrato adjudicado en 2021 a Lumo Financiera del Centro, a 3 mil 606 pesos en el procedimiento ganado por Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia, un incremento cercano a 90%. AMENTAN CONTRATOS En una revisión hecha, se comprobó que Impulsa Tu Ganancia acumuló entre 2022 y 2025 al menos ocho contratos públicos por un monto conjunto de más de 6 mil 261 millones 290 mil pesos. De ese monto, 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos, equivalentes a aproximadamente 77% del total contratado por la empresa, corresponden únicamente al contrato adjudicado por Pemex para el arrendamiento de vehículos destinados a labores estratégicas de seguridad de la empresa productiva del Estado. Datos * Los contratos PMX-2021-97-59 y PMX-2025-98-347 muestran que algunas tarifas del nuevo esquema superan a las del contrato anterior. * 5 notarías de Tabasco certificaron la modificación de accionistas y apoderados legales de al menos una decena de compañías. * 350 a 1,200 vehículos especializados arrendarían Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia a Pemex, según el contrato firmado en 2025. * 26 de enero de 2026 fecha en que Arrendo Serv consiguió la modificación de su objeto social; Impulsa tu Ganancia lo logró el 29 de enero. * 8 contratos públicos acumuló Impulsa Tu Ganancia de 2022 a 2025 por más de 6 mil mdp. * 77% de los recursos obtenidos por Impulsa Tu Ganancia por los contratos conseguidos de 2022 a 2025 son del acuerdo con Pemex.