‘Traiciones a Sheinbaum’: Sabotean a la Presidenta en batalla contra Adán Augusto en Chihuahua

CDMX.- La candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua ha desatado una nueva batalla entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Adán Augusto López; en cuya disputa por imponer al candidato, es la mandataria quien opera con desventaja debido a las traiciones dentro de su propio equipo, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio. En su columna Estrictamente Personal, el analista reitera –como lo ha mencionado en otros artículos– que es Iván Silva, cabeza de la consultora Heurística y el estratega electoral más importante de la Presidenta, quien sabotea las órdenes de Palacio Nacional para actuar a favor del senador.

“La candidatura al gobierno de Chihuahua, que se pone en juego el próximo año, es la más importante que prepara la 4T... porque ahí se está librando una lucha de poder entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Adán Augusto López Hernández, a través de sus candidatos: Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez”, expone. La batalla en Chihuahua, sin embargo, no sólo ha expuesto las tradiciones dentro del equipo presidencial, sino que, de acuerdo con Riva Palacio, también ha despertado el interés de las agencias de Estados Unidos, quienes siguen la ruta de los recursos usados para financiar las campañas de Morena. Según la información expuesta en el artículo, en Washington investigan una red de factureras que financian campañas al oficialismo, pero también lavan dinero para el CJNG. “Han encontrado (las agencias estadounidenses) pistas de que algunas de las factureras que se han estado utilizando para fondear las campañas de Morena para gubernaturas han sido utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero”, detalla el periodista. TRAICIONA SILVA A SHEINBAUM PARA OPERAR A FAVOR DE ADÁN El autor de Estrictamente Personal señala como síntoma de esa confrontación entre la Presidenta y el senador el posicionamiento público del Partido Verde, que condicionó la alianza estatal a que Cruz Pérez Cuéllar sea quien aparezca en la boleta como el candidato de Morena a la gubernatura. Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, es impulsado por Sheinbaum, mientras que López Hernández respalda a Andrea Chávez, quien desde el año pasado empezó su campaña adelantada.

Sin embargo, de acuerdo con el columnista, la jefa del Ejecutivo corre con desventaja porque su estratega Iván Silva, a quien le confió la selección de candidatos en 14 estados, no opera para ella, sino para Adán Augusto. Riva Palacio asegura que quien financia a Silva en el proceso de selección es el empresario Fernando Padilla, “muy cercano de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente, y desde hace años ha sido operador financiero de López Hernández”. “Padilla es fundamental en los dineros del Grupo Tabasco (encabezado por Adán Augusto) y es quien aportó los recursos a través de una de sus empresas involucradas en el sector de las medicinas, para respaldar la precampaña ilegal de Chávez. “Silva se volvió dependiente del dinero de Padilla y en varios estados no está jugando por los intereses de la Presidenta, sino del senador. Chihuahua es el ejemplo más claro, porque es el principal objetivo político-electoral de López Hernández para golpear a Sheinbaum”, asevera. Por ello, pese a recibir instrucciones para Pérez Cuéllar ganara las encuestas internas, Silva le habría sembrado “dos caballos de Troya” para descarrilarlo de la carrera por la candidatura gubernamental.

“Silva llegó a Chihuahua con una encomienda presidencial que no iba a cumplir. Entre sus primeras acciones fue imponerle a Cruz dos estrategas que habían trabajado por años con el PAN, que no responden a los intereses del alcalde, sino a los del equipo de López Hernández. Fueron dos caballos de Troya los que le sembró para descarrilarlo y cubrirse las espaldas cuando lleguen las reclamaciones de la Presidenta”, expone.

En ese contexto, la beneficiada ha sido Andrea Chávez, pese a que la Presidenta, asegura Riva Palacio, “nunca vio con buenos ojos a la senadora”, por lo que su candidatura es una preocupación para ella y su campaña “un dolor de muelas”.

El editorialista observa que el condicionamiento de la alianza por parte del Partido Verde llegó después de que la Presidenta se reunió con la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, con quien revisó las candidaturas “controversiales”. Por lo que sería, “parte de la estrategia para impedir que Chávez se haga de la candidatura”. Pese a ello, el periodista advierte que sólo “un ajuste y golpe de timón podrían reencauzar el rumbo deseado en Palacio Nacional”, pues con los recursos que cuenta Chávez y las traiciones a Sheinbaum será complicado que “gane” el candidato presidencial.