Denuncian tortura con novatadas a más de 70 alumnos en la Normal Mactumatzá de Chiapas

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México
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    Denuncian tortura con novatadas a más de 70 alumnos en la Normal Mactumatzá de Chiapas
    Padres de normalista hospitalizada por deshidratación se movilizan en Tuxtla Gutiérrez contra estos actos de tortura hacia los novatos en la Mactumatzá. ESPECIAL

Al menos 70 aspirantes abandonarían la Normal para huir de “novatadas” que incluyen castigos físicos, privación de comida e incomunicación forzada

Padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso protestaron frente a la sede del Gobierno de Chiapas para denunciar presuntos actos de tortura, privación de la libertad y maltrato físico mediante novatadas dentro de la Escuela Normal Rural Mactumatzá.

La movilización en la capital, Tuxtla Gutiérrez, se registró luego de que una alumna tuviera que ser hospitalizada de emergencia tras colapsar por severa deshidratación y extenuación física durante su primera semana en el plantel.

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De acuerdo con los padres de familia, cerca de 20 estudiantes también presentaron complicaciones.

José Núñez Díaz, vocero de los tutores y originario de Simojovel de Allende, aseguró que al menos 70 jóvenes aceptados para el ciclo escolar 2026-2027 han abandonado la institución para evitar ser abusados por integrantes del comité estudiantil y alumnos de semestres superiores.

“Mi hija me dijo que cuando veían que estaba a punto de colapsar, los normalistas la dejaron abandonada aquí en el parque central de Tuxtla y la auxilió la gente, la ciudadanía” , contó Núñez Díaz.

Los manifestantes detallaron que el presunto proceso de inducción incluye el retiro obligatorio de teléfonos celulares para mantener a los jóvenes incomunicados.

Entre los abusos denunciados se encuentran también la privación del sueño, el racionamiento de comida a una sola tortilla con papá al día y la entrega de un único vaso de agua para compartir entre cinco personas.

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Además, se les prohíbe el uso de sanitarios, por lo que varios jóvenes debieron permanecer con ropa sucia durante días, incluidas alumnas en su período menstrual.

Los tutores informaron que las novatadas incluyen castigos corporales como gatear sobre grava, realizar cientos de sentadillas, sostener platos calientes con las manos por tiempo prolongado y tomar bebidas hirviendo para quemarse la garganta.

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