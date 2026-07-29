Multa a la compañía encargada de aplicar examen virtual de la UNAM podría alcanzar 10 mdp

En el contrato entre la empresa y la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM se establece un pago mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos por la aplicación del examen.

Territorium Life, la empresa encargada de aplicar el examen virtual a nivel licenciatura de la UNAM , podría pagar hasta más de 10 millones de pesos como multa por no haber evitado las irregularidades que se presentaron en la pasada prueba.

Sin embargo, en la cláusula décima del contrato se advierte que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones la empresa debería presentar una fianza de 10% del valor del contrato, es decir, 10.1 millones de pesos.

”Para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, el prestador deberá presentar a más tardar a la fecha de firma de este documento una fianza de 10% del valor de la misma, la cual deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total del presente contrato”.

”La fianza solamente se cancelará cuando el prestador haya cumplido con las obligaciones que se deriven de este contrato”.

Empresa será responsable de daños que se causen a la UNAM

El millonario contrato también establece que la empresa Territorium Life será la responsable de los daños y perjuicios que se causen a la UNAM o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos cuando haya incumplimiento de los términos y condiciones establecidas en el contrato.

Además, se advierte que la empresa será responsable del daño a la Universidad Nacional cuando haya “actos de dolo, mala fe, negligencia o cuando haya actos u omisiones imputables a la empresa o al personal que ésta emplee”.

Rescisión de contrato

En la página 5 del contrato se acuerda que la UNAM podrá rescindir administrativamente el contrato con el solo requisito de comunicar su decisión por escrito a Territorium Life, sin necesidad de declaratoria judicial previa cuando la empresa no ejecutará los trabajos acordados.