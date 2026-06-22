Identifican cuerpo de hombre que flotaba en lago de Fundidora durante Fan Fest Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Las autoridades investigan la causa de la muerte de Alexander Hernández, de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el área del embarcadero del Paseo Santa Lucía, cerca del sitio donde anoche se celebraba el Fan Fest Monterrey con la presentación de Imagine Dragons.

El hallazgo del cuerpo ocasionó la movilización de elementos ministeriales que se trasladaron al lugar ubicado sobre Constitución en su cruce con Avenida Fundidora, en Monterrey.

Anoche alrededor de las 22:07 horas se informó de una fuerte movilización policiaca en el lugar debido a la presencia del cuerpo de un hombre en las aguas del Paseo.