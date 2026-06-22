Identifican cuerpo de hombre que flotaba en lago de Fundidora durante Fan Fest Monterrey
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Las autoridades investigan las causas de la muerte de Alexander Hernández, de 32 años
Monterrey, Nuevo León.- Las autoridades investigan la causa de la muerte de Alexander Hernández, de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el área del embarcadero del Paseo Santa Lucía, cerca del sitio donde anoche se celebraba el Fan Fest Monterrey con la presentación de Imagine Dragons.
El hallazgo del cuerpo ocasionó la movilización de elementos ministeriales que se trasladaron al lugar ubicado sobre Constitución en su cruce con Avenida Fundidora, en Monterrey.
Anoche alrededor de las 22:07 horas se informó de una fuerte movilización policiaca en el lugar debido a la presencia del cuerpo de un hombre en las aguas del Paseo.
NO SE ENCONTRARON SIGNOS DE VIOLENCIA
La Fiscalía General de Justicia del estado reveló que el ahora occiso vestía una playera en color rojo con la leyenda Coca Cola Zero, un pantalón negro y tenis en color blanco. Además, es de cabello negro y corto.
Al lado del cuerpo fue encontrada una bolsa tipo morral con la leyenda Home Depot que en su interior contenía varios vasos de plástico relativos al Mundial.
La causa de la muerte está a reserva de la autopsia; sin embargo, de forma preliminar se dijo que no se observan en el cuerpo signos de violencia.
El lago donde fue encontrado el cadáver tiene 1.20 metros de profundidad y la presencia del mismo fue reportada por una persona al personal del parque, que se encargó de notificar a las autoridades.