Una mujer muerta, dos desaparecidos, así como caos e inundaciones dejan lluvias y vientos en Nuevo León

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    Una mujer muerta, dos desaparecidos, así como caos e inundaciones dejan lluvias y vientos en Nuevo León
    Una mujer sin vida, dos jóvenes desaparecidos que fueron arrastrados por las corrientes, así como inundaciones y cierres viales dejaron las lluvias y fuertes ráfagas de viento en Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
    Una mujer muerta, dos desaparecidos, así como caos e inundaciones dejan lluvias y vientos en Nuevo León
    Una mujer sin vida, dos jóvenes desaparecidos que fueron arrastrados por las corrientes, así como inundaciones y cierres viales dejaron las lluvias y fuertes ráfagas de viento en Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
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    Una mujer sin vida, dos jóvenes desaparecidos que fueron arrastrados por las corrientes, así como inundaciones y cierres viales dejaron las lluvias y fuertes ráfagas de viento en Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
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    Una mujer sin vida, dos jóvenes desaparecidos que fueron arrastrados por las corrientes, así como inundaciones y cierres viales dejaron las lluvias y fuertes ráfagas de viento en Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN

Las intensas lluvias en Nuevo León llegaron este viernes después de una intensa ola de calor durante la cual Monterrey alcanzó los 44 grados

MONTERREY.- Una mujer sin vida, quien falleció aplastada por un panorámico, dos jóvenes desaparecidos que fueron arrastrados por las corrientes, así como inundaciones y cierres viales dejaron las lluvias y fuertes ráfagas de viento este viernes en Nuevo León.

Estas condiciones climatológicas se presentaron luego del intenso calor del jueves que llevaron a los termómetros a marcar hasta 44 grados centígrados en Monterrey.

Las precipitaciones y rachas de viento comenzaron por la tarde y de inmediato comenzó el caos y destrucción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/tormenta-con-granizo-y-viento-en-monterrey-deja-una-mujer-muerta-y-provoca-cierre-del-fifa-fan-festival-BH21518900

En San Nicolás se recibió el reporte de una mujer que perdió la vida tras sufrir la caída de un anuncio panorámico en el cruce de la avenida Universidad y Unión en la colonia Anáhuac.

En Monterrey un menor fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la colonia Valle Verde. La víctima es un adolescente que cayó accidentalmente al agua cuando intentaba recuperar unas sandalias que arrastradas por la corriente.

En Guadalupe se logró el rescate de un hombre, del Río La Silla, el cual dijo se retiró con sus familiares.

También las construcciones se vieron afectadas en Doctor Coss y Ladrón de Guevara, en Monterrey cayó la loza de una tienda de conveniencia, sin reporte de lesionados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/colapsa-techo-de-tienda-de-conveniencia-en-monterrey-por-fuertes-lluvias-OE21521609

Además, se buscaba a una mujer más que desapareció en la colonia Jardines de San Miguel, en Guadalupe.

En la colonia del Norte, también en la capital del estado, una barda de 50 metros colapsó y cayó encima de cuatro autos estacionados.

Al corte de las 20:30 horas, Protección Civil del estado, informó de 17 vehículos varados, 103 postes caídos, 115 árboles caídos, 64 cables colgando y 93 cortos circuitos.

Además de una serie de cierres viales por inundaciones en diversos puntos de la entidad.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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