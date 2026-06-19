Una mujer muerta, dos desaparecidos, así como caos e inundaciones dejan lluvias y vientos en Nuevo León

MONTERREY.- Una mujer sin vida, quien falleció aplastada por un panorámico, dos jóvenes desaparecidos que fueron arrastrados por las corrientes, así como inundaciones y cierres viales dejaron las lluvias y fuertes ráfagas de viento este viernes en Nuevo León. Estas condiciones climatológicas se presentaron luego del intenso calor del jueves que llevaron a los termómetros a marcar hasta 44 grados centígrados en Monterrey. Las precipitaciones y rachas de viento comenzaron por la tarde y de inmediato comenzó el caos y destrucción.

En San Nicolás se recibió el reporte de una mujer que perdió la vida tras sufrir la caída de un anuncio panorámico en el cruce de la avenida Universidad y Unión en la colonia Anáhuac. En Monterrey un menor fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la colonia Valle Verde. La víctima es un adolescente que cayó accidentalmente al agua cuando intentaba recuperar unas sandalias que arrastradas por la corriente.

En Guadalupe se logró el rescate de un hombre, del Río La Silla, el cual dijo se retiró con sus familiares. También las construcciones se vieron afectadas en Doctor Coss y Ladrón de Guevara, en Monterrey cayó la loza de una tienda de conveniencia, sin reporte de lesionados.

Además, se buscaba a una mujer más que desapareció en la colonia Jardines de San Miguel, en Guadalupe. En la colonia del Norte, también en la capital del estado, una barda de 50 metros colapsó y cayó encima de cuatro autos estacionados. Al corte de las 20:30 horas, Protección Civil del estado, informó de 17 vehículos varados, 103 postes caídos, 115 árboles caídos, 64 cables colgando y 93 cortos circuitos. Además de una serie de cierres viales por inundaciones en diversos puntos de la entidad.

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