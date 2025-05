Descarta SCJN sanción contra la ministra Esquivel

La Suprema Corte de Justicia desechó las denuncias que ciudadanos presentaron contra la ministra Yasmín Esquivel a principios de 2023 para fincarle responsabilidad por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura.

Por unanimidad, el pleno estableció que los ministros no pueden ser sujetos de sanciones por responsabilidad administrativa porque no existe un marco legal que lo permita, por lo que todas las denuncias de este tipo deben ser desechadas.

México

Esquivel es una de las tres ministras en funciones que compiten en la elección judicial de este domingo.

La Corte discutió el asunto el pasado 3 de marzo, en sesión privada en la que participó Esquivel, pero hasta este viernes notificó la resolución, que derivó de una consulta planteada por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA).

”Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se le has conferido”, explica el fallo.

Agrega que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que inicia funciones en septiembre, tampoco podrá fincar responsabilidades a integrantes de la Corte, ya que la Constitución solo permite que sean removidos del cargo por juicio político, o por juicio de procedencia para ser acusados penalmente por algún delito, es decir, cuentan con garantías especialmente reforzadas.

Demora

A finales de 2022, el escritor Guillermo Sheridan aseguró que la tesis de licenciatura presentada por Esquivel en 1987 fue una copia casi total de la defendida un año antes por otro estudiante de la UNAM.

Esto provocó varias denuncias contra la ministra, pero ante la falta de claridad sobre el marco jurídico aplicable, la UGIRA pidió a la ministra presidenta Norma Piña hacer una consulta al pleno para determinar el curso a seguir.

El caso fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara, pero pasaron dos años para llegar a una resolución.

La Corte decidió que no se puede seguir aplicando un acuerdo general que aprobó en 2005 y preveÌa un procedimiento para atender quejas y denuncias de este tipo contra los ministros, y facultaba al pleno para sancionarlos.

Esquivel fue investigada por la UNAM por el presunto plagio, pero sus conclusiones nunca fueron difundidas, gracias a múltiples litigios promovidos por la ministra.

Su victoria más importante la consiguió en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que anuló todos los actos de las autoridades universitarias, en una sentencia que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó en definitiva en diciembre pasado.