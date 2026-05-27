Desmantelan supuesta célula del CJNG, tras arrestar a 22 personas en León, Guanajuato

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    Desmantelan supuesta célula del CJNG, tras arrestar a 22 personas en León, Guanajuato
    Arrestan a 22 personas por presuntas vinculaciones con el CJNG Vanguardia

Jorge Jiménez Lona celebró la vinculación a proceso de las 22 personas arrestadas por posesión de armas y vinculación con el CJNG

El 27 de mayo, en León, Guanajuato, se reportó que elementos federales interceptaron y desmantelaron una célula criminal, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades, esta agrupación se concentraba principalmente en el robo de hidrocarburos, secuestro y venta de drogas.

El informe fue dado por Jorge Jiménez Lona, secretario de gobierno. Se confirmó que 22 personas, presuntamente involucradas en el crimen organizado, fueron puestas a disposición de la FGR.

El arresto ocurrió en las proximidades del fraccionamiento Lomas de Comanjilla, localizado en los límites entre Silao y León. Se destacó la presencia de hombres armados.

Fue un operativo exitoso, se detienen a 22 personas que ya están vinculadas a proceso, las dos fiscalías darán el comunicado y participaron con este grupo de inteligencia operativa. Es reflejo del trabajo coordinado’ destacó Jiménez Lona.

En un predio, asegurado por elementos policiacos, se encontraron armas de fuego y vehículos robados. Las autoridades vincularon dichos objetos a las 22 personas detenidas. Elementos estatales aseguraron haber comenzado investigaciones para ligar las armas y a los involucrados con casos de homicidio y desaparición. Tras haber sido dispuestos ante un juez federal, por la posesión de armas y posibles relaciones con el cártel, fueron vinculados a proceso federal.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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