Desmantelan supuesta célula del CJNG, tras arrestar a 22 personas en León, Guanajuato

El 27 de mayo, en León, Guanajuato, se reportó que elementos federales interceptaron y desmantelaron una célula criminal, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades, esta agrupación se concentraba principalmente en el robo de hidrocarburos, secuestro y venta de drogas.

El informe fue dado por Jorge Jiménez Lona, secretario de gobierno. Se confirmó que 22 personas, presuntamente involucradas en el crimen organizado, fueron puestas a disposición de la FGR.

El arresto ocurrió en las proximidades del fraccionamiento Lomas de Comanjilla, localizado en los límites entre Silao y León. Se destacó la presencia de hombres armados.

‘Fue un operativo exitoso, se detienen a 22 personas que ya están vinculadas a proceso, las dos fiscalías darán el comunicado y participaron con este grupo de inteligencia operativa. Es reflejo del trabajo coordinado’ destacó Jiménez Lona.

En un predio, asegurado por elementos policiacos, se encontraron armas de fuego y vehículos robados. Las autoridades vincularon dichos objetos a las 22 personas detenidas. Elementos estatales aseguraron haber comenzado investigaciones para ligar las armas y a los involucrados con casos de homicidio y desaparición. Tras haber sido dispuestos ante un juez federal, por la posesión de armas y posibles relaciones con el cártel, fueron vinculados a proceso federal.