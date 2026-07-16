Despliegan operativo aéreo y terrestre en Navolato; reportan persecución y tres detenidos en Culiacán

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    Despliegan operativo aéreo y terrestre en Navolato; reportan persecución y tres detenidos en Culiacán
    Un intenso operativo aéreo y terrestre fue desplegado este jueves en la cabecera municipal de Navolato, Sinaloa. FOTO: CUARTOSCURO

Militares y elementos navales mantienen un operativo en Navolato, mientras que en Culiacán una persecución tras un ataque al Ejército dejó tres detenidos.

Un intenso operativo aéreo y terrestre fue desplegado este jueves en la cabecera municipal de Navolato, Sinaloa, con la participación de elementos del Ejército y la Secretaría de Marina, apoyados por vehículos blindados y helicópteros artillados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-12-y-aseguran-arsenal-en-sinaloa-NF22146128

De acuerdo con los primeros reportes, unidades oficiales recorren la colonia Primavera y la zona del antiguo ingenio azucarero. Hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos entre las fuerzas federales y grupos civiles armados.

En redes sociales, habitantes de Navolato señalaron que uno de los helicópteros habría descendido cerca de un campo deportivo. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial sobre posibles detenciones o aseguramientos derivados del operativo, que continúa en la zona.

Las autoridades federales, estatales y municipales no han informado el motivo del despliegue ni los resultados preliminares de estas acciones en el municipio, ubicado a unos 36 kilómetros al poniente de Culiacán.

$!Unidades oficiales recorren la colonia Primavera y la zona del antiguo ingenio azucarero.
Unidades oficiales recorren la colonia Primavera y la zona del antiguo ingenio azucarero. FOTO: CUARTOSCURO

Persecución en Culiacán deja tres detenidos

En un hecho distinto, una persecución derivada de un ataque armado contra elementos del Ejército culminó con la detención de tres personas presuntamente armadas en la capital sinaloense.

Según la información disponible, los hechos comenzaron cuando militares realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones del Jardín Botánico, frente a Ciudad Universitaria. Al circular por la avenida Universitarios, casi en su cruce con la avenida de las Américas, fueron atacados por civiles armados que presuntamente viajaban en dos vehículos.

Los elementos castrenses respondieron a la agresión y solicitaron apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, lo que dio inicio a una persecución con intercambio de disparos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destruyen-mil-600-armas-aseguradas-en-operativos-de-chihuahua-y-coahuila-PG22062490

La movilización concluyó en la colonia Ignacio Allende, donde fueron detenidas tres personas que portaban fusiles de asalto y cargadores. Durante la huida, los presuntos agresores arrojaron púas metálicas al pavimento para dificultar el avance de las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si las púas ocasionaron daños a vehículos oficiales o particulares que transitaban por la zona. Tampoco se ha dado a conocer la identidad de los detenidos ni su posible vínculo con algún grupo delictivo.

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