Detienen a 12 y aseguran arsenal en Sinaloa

CDMX.- En acciones distintas, elementos de las Fuerzas Federales detuvieron a 12 presuntos delincuentes, aseguraron un arsenal y desmantelaron tres laboratorios clandestinos durante el pasado fin de semana en Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad. En el municipio de Escuinapa, en la colonia Francisco I. Madero, agentes de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a 10 personas, aseguraron 10 armas largas, 44 cargadores, 2,500 cartuchos, dos artefactos explosivos improvisados, ocho chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

La operación, en la que los elementos de la GN contaron con el apoyo del Ejército y la Policía Estatal, se llevó a cabo en un casa abandonada tras recibir una llamada anónima. CATEAN INMUEBLE EN MAZATLÁN También en Escuinapa, los elementos castrenses localizaron e inhabilitaron tres campamentos clandestinos donde detuvieron a dos personas, aseguraron tres armas largas, ocho cargadores, cartuchos y dos chalecos tácticos. En Concordia, en el poblado Las Iguanas, elementos del Ejército aseguraron tres armas largas, 26 cargadores, 1,410 cartuchos, nueve chalecos tácticos y 18 placas balísticas.

Mientras que en Mazatlán, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble donde aseguraron dos armas largas, un arma corta, 15 cargadores, cinco mil 492 cartuchos, dos casquillos, 20 artefactos explosivos y dos vehículos.