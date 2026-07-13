Detienen a 12 y aseguran arsenal en Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a 12 y aseguran arsenal en Sinaloa
    La operación se llevó a cabo en un casa abandonada tras recibir una llamada anónima. Cuartoscuro

Elementos de las Fuerzas Federales aseguraron un arsenal y desmantelaron tres laboratorios clandestinos

CDMX.- En acciones distintas, elementos de las Fuerzas Federales detuvieron a 12 presuntos delincuentes, aseguraron un arsenal y desmantelaron tres laboratorios clandestinos durante el pasado fin de semana en Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad.

En el municipio de Escuinapa, en la colonia Francisco I. Madero, agentes de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a 10 personas, aseguraron 10 armas largas, 44 cargadores, 2,500 cartuchos, dos artefactos explosivos improvisados, ocho chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exhibe-audio-a-gobernadora-de-baja-california-promete-cooperar-con-estados-unidos-DF22145413

La operación, en la que los elementos de la GN contaron con el apoyo del Ejército y la Policía Estatal, se llevó a cabo en un casa abandonada tras recibir una llamada anónima.

CATEAN INMUEBLE EN MAZATLÁN

También en Escuinapa, los elementos castrenses localizaron e inhabilitaron tres campamentos clandestinos donde detuvieron a dos personas, aseguraron tres armas largas, ocho cargadores, cartuchos y dos chalecos tácticos.

En Concordia, en el poblado Las Iguanas, elementos del Ejército aseguraron tres armas largas, 26 cargadores, 1,410 cartuchos, nueve chalecos tácticos y 18 placas balísticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-avioneta-proveniente-de-piedras-negras-en-pesqueria-nl-deja-tres-personas-lesionadas-OF22145218

Mientras que en Mazatlán, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble donde aseguraron dos armas largas, un arma corta, 15 cargadores, cinco mil 492 cartuchos, dos casquillos, 20 artefactos explosivos y dos vehículos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos
Detenciones
operativos

Localizaciones


Culiacán
Mazatlán
Sinaloa

Organizaciones


FGR
Sspc
Ejército Mexicano

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Área natural e industrial protegida de Durango

Área natural e industrial protegida de Durango
Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Autoridades localizaron el cuerpo de una mujer que presuntamente corresponde a Mónica Briseth; su pareja es el principal sospechoso.

NL: Hallan sin vida en casa de Apodaca a mujer que tenía reporte de desaparición
La jueza mantuvo el proceso contra el exdirector de Pemex al considerar que la violencia familiar se persigue de oficio, pese al perdón de su esposa.

Vinculan a proceso a Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, pese al perdón otorgado por su esposa
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026, según el calendario?
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
El actor Sam Neill, recordado por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park, falleció a los 78 años. Su familia confirmó la noticia y destacó que murió rodeado de sus seres queridos en Australia.

Fallece el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años
Vozinha fue la muralla de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones bajo los tres postes en el Mundial 2026.

¿Quién es el mejor? El Top 10 de porteros del Mundial 2026 antes de Semifinales