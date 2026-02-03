$!Destaca Samuel García ventajas de invertir en Nuevo León ante Cámara de Comercio EU-México

Ante la Cámara de Comercio Estados Unidos-México, Capítulo Noreste, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó el liderazgo del estado a nivel nacional y las estrategias que lo colocan como punta de lanza para el comercio internacional.

De gira por Nueva York, el jefe del ejecutivo estatal sostuvo el encuentro con miembro de la Cámara para promover y generar vínculos para la inversión extranjera en Nuevo León.

Como parte de la mesa de trabajo, García participó en el diálogo abierto con empresas integrantes de la Cámara como Milbank, Santander, Citibank y Goldman Sachs.