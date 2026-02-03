Destaca Samuel García ventajas de invertir en Nuevo León ante Cámara de Comercio EU-México
Samuel García sostuvo un encuentro para impulsar la inversión y el comercio internacional en Nuevo León
Ante la Cámara de Comercio Estados Unidos-México, Capítulo Noreste, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó el liderazgo del estado a nivel nacional y las estrategias que lo colocan como punta de lanza para el comercio internacional.
De gira por Nueva York, el jefe del ejecutivo estatal sostuvo el encuentro con miembro de la Cámara para promover y generar vínculos para la inversión extranjera en Nuevo León.
Como parte de la mesa de trabajo, García participó en el diálogo abierto con empresas integrantes de la Cámara como Milbank, Santander, Citibank y Goldman Sachs.
El mandatario estatal señaló que Nuevo León es el mejor destino para invertir, por su ubicación estratégica para llegar a Texas a través de la Aduana Colombia lo que lo convierte en la principal opción para la importación y exportación del comercio y logística.
También resaltó que con la instalación de operativos especiales de seguridad por parte de Fuerza Civil, la aduana ha sido reconocida como la alternativa más segura garantizando la salvaguarda de quienes transitan por la zona.
“De esta manera, se busca seguir cumpliendo con el compromiso por el fortalecimiento de la competitividad regional de Nuevo León a través de alianzas en favor del intercambio comercial, la atracción de inversiones, y el desarrollo empresarial entre las dos naciones”, destacó el gobierno estatal en un comunicado.