Nuevo León tendrá primera empresa en Latinoamérica de robots humanoides

El futuro ya está a la vuelta de la esquina en Nuevo León...

De gira por Nueva York, el gobernador del estado, Samuel García, anunció la próxima instalación de la empresa Reflex Robotics en la entidad, la cual está especializada en la manufactura de robots humanoides y que será la primera en su tipo en Latinoamérica.

‘El estado de Nuevo León va a set el primero en producir estos robots humanoides, van a producir más de 2 mil empleos, esta empresa se está anticipando al futuro con robots multipropósito’, indicó el mandatario estatal.

Precisó que los robots van a ser hechos 100 por ciento en Nuevo León.

La instalación de la fábrica también brindará mayores oportunidades a estudiantes de Nuevo León y todo México para la industria de Inteligencia Artificial (IA) al proyectar la generación de 2 mil nuevos empleos.

TE PUEDE INTERESAR: Drones ubican a taxista que asaltó a varios de sus pasajeros, en Nuevo León

La compañía, fundada por graduados del MIT, será la primera empresa instalada en Latinoamérica, que desarrolla robots para automatizar distintos procesos industriales de producción en fábricas.