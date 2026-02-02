Nuevo León tendrá primera empresa en Latinoamérica de robots humanoides

    Las instalaciones brindará mayores oportunidades a estudiantes de Nuevo León y de México para trabajar con modelos tecnológicos de vanguardia FOTO: Cortesía
Las instalaciones brindará mayores oportunidades a estudiantes de Nuevo León y de México para trabajar con modelos tecnológicos de vanguardia

El futuro ya está a la vuelta de la esquina en Nuevo León...

De gira por Nueva York, el gobernador del estado, Samuel García, anunció la próxima instalación de la empresa Reflex Robotics en la entidad, la cual está especializada en la manufactura de robots humanoides y que será la primera en su tipo en Latinoamérica.

El estado de Nuevo León va a set el primero en producir estos robots humanoides, van a producir más de 2 mil empleos, esta empresa se está anticipando al futuro con robots multipropósito’, indicó el mandatario estatal.

Precisó que los robots van a ser hechos 100 por ciento en Nuevo León.

La instalación de la fábrica también brindará mayores oportunidades a estudiantes de Nuevo León y todo México para la industria de Inteligencia Artificial (IA) al proyectar la generación de 2 mil nuevos empleos.

La compañía, fundada por graduados del MIT, será la primera empresa instalada en Latinoamérica, que desarrolla robots para automatizar distintos procesos industriales de producción en fábricas.

Temas


Tecnología
robots

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Personajes


Samuel García

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

