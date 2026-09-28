Destapan corrupción en nómina educativa de Oaxaca; ordena gobernador Jara investigar

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    Destapan corrupción en nómina educativa de Oaxaca; ordena gobernador Jara investigar
    Tras la detención del alcalde Miguel Sánchez, la semana pasada Emilio Montero renunció al IEEPO. ESPECIAL

Habría al menos 60 personas, entre ellas funcionarios de Juchitán, que cobran sin laborar en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)

La detención del alcalde de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, destapó presuntas irregularidades en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), donde habría al menos 60 personas, entre ellas funcionarios y familiares del edil, que cobran un salario sin laborar.

Tras la renuncia de Emilio Montero al instituto, lo que ocurrió tras la detención de Sánchez por presuntos nexos con el crimen, autoridades investigan anomalías en la nómina educativa del estado, pues habría personas que cobran doble sueldo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-pt-actuacion-tardia-de-salomon-jara-ante-crimen-en-juchitan-llego-cuando-los-indices-delictivos-estaban-a-tope-OO23782491

La periodista de Grupo Imagen, Patricia Briseño, aseguró que serían alrededor de 60 personas las que componen la nómina de “aviadores”, quienes cobraban un sueldo sin trabajar en la dependencia educativa.

“El Cabildo que se deshizo la semana pasada, familiares del expresidente municipal, también funcionarios en activo, incluso también está el titular de un programa insignia del Gobierno de Oaxaca, que se llama ‘Primera chamba’”, señaló la comunicadora.

Entre los aviadores estarían personajes como Fernando Santos Villalobos, secretario municipal de Juchitán, quien aparece registrado como personal administrativo del IEEPO con un sueldo de 17 mil 559 pesos mensuales. También aparece el regidor José Nicolás Vera, con salario de 19 mil 388 pesos y la síndica Zoila Gómez, quien además aparece como docente dentro del IEEPO.

Por otro lado, aparece Amable Queto Sánchez, hermana del alcalde, quien figura como personal administrativo del instituto con ingreso de 17 mil 526 pesos mensuales. De la misma forma, aparece en la nómina educativa el poeta y diseñador zapoteco, Elvis Guerra.

ORDENAN INVESTIGAR

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ordenó una auditoría al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y aseguró que no habrá impunidad ante posibles irregularidades en el manejo de plazas y la nómina educativa.

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