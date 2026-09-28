Acusa PT actuación tardía de Salomón Jara ante crimen en Juchitán: ‘Llegó cuando los índices delictivos estaban a tope’

CDMX.- La diputada del PT Aracely Cruz consideró tardía la actuación del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en el caso del presidente municipal de Juchitán, el morenista Miguel Sánchez Altamirano, y pidió a la Federación poner los ojos en la entidad. En conferencia en San Lázaro, la legisladora oaxaqueña, crítica de la administración de Jara, dijo no entender las razones por las que se celebra la actuación del mandatario local, a pesar de que llegó cuando los índices delictivos estaban al tope.

“Yo no felicito, la verdad, llegaron tarde, muy tarde a Juchitán, después de muchos asesinatos, el índice delictivo hasta el tope. Lo hicieron, afortunadamente, yo espero que lo sigan replicando en muchos municipios también”, pidió.

FISCALÍA DE OAXACA ACUSA A EXEDIL DE NEXOS CON “LOS CROMOS” El 23 de septiembre pasado fue detenido el presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, el morenista Miguel Sánchez Altamirano, acusado por la Fiscalía local de tener nexos con la organización delictiva denominada “Los Cromos”. En respuesta, Jara pidió la desaparición de poderes y designaron como Comisionado Municipal temporal al periodista y bombero Francisco Vázquez Jiménez. Cruz afirmó que el Gobierno local está enterado de dónde opera el crimen organizado en Oaxaca, luego de que el Secretario de Gobierno de la entidad reconociera que en la zona donde desapareció la activista indígena Sandra Domínguez, en la región del Istmo de Tehuantepec, opera un grupo delincuencial.

“Si tienen conocimiento, ¿por qué no actúan?, ¿si saben dónde está el crimen organizado, por qué no van y los detienen?, ¿o están coludidos?, ¿por qué lo hacen? Y, claro, es un llamado a la Federación a que ponga el ojo allá, que se ponga a analizar la revisión de las finanzas públicas, de los municipios”, dijo.

ACUSA CRUZ A ASF DE NO HACER SU TRABAJO La petista afirmó que si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hiciera su trabajo e identificara dónde se ejecutan obras con sobrecosto, se daría cuenta de que es ahí donde el crimen organizado tiene injerencia. “Si no lo hace la Federación, no le interesa y los demás diputados de Oaxaca federales se quedan callados, como lo han hecho ahorita, van a seguir pasando todo tipo de atropellos, desafortunadamente”, advirtió.

Sostuvo que no confía en la Secretaría de Honestidad y Buen Gobierno de Oaxaca, donde, afirmó, hay denuncias de corrupción y sobornos. “Uno se pregunta por qué hasta ahorita, qué hicieron en todo este tiempo que se suponía que ya estaban atendiendo este tema de crimen organizado y que no habían tenido resultados. Entonces, yo creo que aquí se hicieron de la vista gorda, quisieron cubrir lo que estaba pasando para no enfrentarse a la delincuencia, perjudicando finalmente a la población de Juchitán, y no sólo de Juchitán, del Istmo de Tehuantepec () Pero yo sí le pido a la Federación que no se salga de Oaxaca. Oaxaca sí necesita de la Federación”, reiteró. ANALIZA LEGISLADORA PEDIR ASILO POLÍTICO AL TERMINAR LA LEGISLATURA La legisladora anunció que analiza pedir asilo político al terminar la actual Legislatura, porque México ya no es seguro para ella, tras recibir amenazas del Secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero. En entrevista aparte, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, respaldó la actuación del Gobernador y destacó su presencia en Juchitán.

“Lo que ahora yo respaldo son las acciones que el Gobernador de Oaxaca tomó de manera casi inmediata al solicitar al Poder Legislativo del estado la desaparición de poderes en Juchitán y al realizar una gira de trabajo donde se nota que hay presencia del Gobierno del estado y atención del propio Gobernador en Juchitán”, dijo. El legislador oaxaqueño hizo un llamado a la unidad y a cerrar filas en la entidad. Consideró que en cualquier lugar y rincón del País donde haya alianzas oscuras de las autoridades o de cualquier político con el crimen organizado deben replicarse ejercicios como el de Juchitán.