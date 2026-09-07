Detectan más de 769 mil dólares ocultos en Aduana de Nuevo Laredo

Trabajadores de la Aduana en Nuevo Laredo, Tamaulipas , en coordinación con la Guardia Nacional, detectaron un cargamento con 769 mil dólares estadounidenses ocultos en 12 paquetes.

A través de la red social X, el Gabinete de Seguridad de México informó que en Tamaulipas, personal de aduanas en coordinación con Guardia Nacional detectaron un cargamento con 769 mil 755 dólares estadounidenses ocultos.

Fue en uno de los principales puntos de ingreso fronterizo donde se dio el aseguramiento del dinero.

El cargamento fue localizado mediante un equipo móvil de rayos X, lo que permitió identificar diferencias de densidad. Posteriormente se realizó una inspección física con apoyo de un binomio canino.