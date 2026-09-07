Detectan más de 769 mil dólares ocultos en Aduana de Nuevo Laredo

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    Detectan más de 769 mil dólares ocultos en Aduana de Nuevo Laredo
    Aseguramiento de 769 mil dólares estadounidenses ocultos en 12 paquetes en Aduana de Nuevo Laredo Gabinete de Seguridad de México

El uso de tecnologías de radio X y el apoyo físico de un binomio canino hizo posible la detección del dinero en los paquetes

Trabajadores de la Aduana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en coordinación con la Guardia Nacional, detectaron un cargamento con 769 mil dólares estadounidenses ocultos en 12 paquetes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-gobierno-de-trump-lanza-una-caceria-contra-un-fraude-electoral-que-nadie-encuentra-EB23332745

A través de la red social X, el Gabinete de Seguridad de México informó que en Tamaulipas, personal de aduanas en coordinación con Guardia Nacional detectaron un cargamento con 769 mil 755 dólares estadounidenses ocultos.

Fue en uno de los principales puntos de ingreso fronterizo donde se dio el aseguramiento del dinero.

El cargamento fue localizado mediante un equipo móvil de rayos X, lo que permitió identificar diferencias de densidad. Posteriormente se realizó una inspección física con apoyo de un binomio canino.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estiman-en-12-mil-170-mdp-la-derrama-economica-por-fiestas-patrias-en-la-cdmx-PB23334931

Finalmente el caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes quienes determinaran el origen y destino del dinero.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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