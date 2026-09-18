$!Detienen a cubano acusado de agredir a machetazos a un hombre en pleno centro de Mty

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre de origen cubano fue detenido en calles del centro de Monterrey y está acusado de agredir con un machete a otro masculino en Nuevo León.

El sujeto fue capturado por oficiales de la policía municipal que, tras una revisión, le encontraron en su poder 12 envoltorios con una sustancia similar a la droga conocida como cristal.

Los sucesos se registraron la madrugada de este viernes en el cruce de Juan Álvarez y Carlos Salazar, en pleno centro de la ciudad.