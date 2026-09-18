Detienen a cubano acusado de agredir a machetazos a un hombre en pleno centro de Mty
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El sujeto estaba alterando el orden público por lo que fue detenido por policías municipales
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre de origen cubano fue detenido en calles del centro de Monterrey y está acusado de agredir con un machete a otro masculino en Nuevo León.
El sujeto fue capturado por oficiales de la policía municipal que, tras una revisión, le encontraron en su poder 12 envoltorios con una sustancia similar a la droga conocida como cristal.
Los sucesos se registraron la madrugada de este viernes en el cruce de Juan Álvarez y Carlos Salazar, en pleno centro de la ciudad.
DETENIDO DE ORIGEN CUBANO SE ENCONTRABA ALTERANDO EL ORDEN EN VÍA PÚBLICA
El presunto fue identificado como Lázaro “N”, de 41 años, quien es originario de Cuba y fue detenido cuando los efectivos observaron que estaba alterando el orden en la vía pública y portaba un machete.
Al detener la marcha de su unidad y abordarlo, Lázaro “N” se puso agresivo, por lo que los policías procedieron a su detención.
LAZARO ‘N’ POSEÍA BOLSITAS CON DROGAS
Tras una inspección, se le encontraron 12 bolsitas tipo ziploc que en su interior contenían la droga.
“Se presume que el masculino, horas antes, agredió a otro hombre en Juan Álvarez y Arteaga, donde, con machete en mano, le ocasionó lesiones en la mano y pecho”, precisó la autoridad.
El cubano fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.