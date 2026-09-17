Banda dedicada al robo de vehículos es desarticulada en Nuevo León

MONTERREY, NL.- A través de un operativo ejecutado por autoridades estatales y federales se logró desarticular una banda dedicada al robo de vehículos en Nuevo León. Una denuncia por robo con violencia de un vehículo en el municipio de Cadereyta permitió la captura de tres sujetos, presuntos integrantes de la banda.

El dispositivo fue encabezado por las Divisiones de Investigación e Inteligencia, Aérea, Territorial, División Blindada, Tecnologías y Caminos de Fuerza Civil; en coordinación con la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de General Bravo. La detención de los presuntos se registró cuando los efectivos recibieron el reporte de una víctima de robo con violencia en la colonia Valle de Cadereyta. Tras la información proporcionada por los denunciantes, los oficiales se dieron a la tarea de buscar en los alrededores y municipios aledaños el vehículo robado.

Gracias a un sobrevuelo efectuado sobre la autopista Monterrey-Reynosa a la altura del ayuntamiento de General Bravo, los elementos de la División Aérea detectaron la presencia de un vehículo Nissan Frontier, con las mismas características. Entonces se desplegó un operativo integral entre las corporaciones estatales y federales para copar a los probables infractores que intentaron darse a la fuga por lo que se desató una persecución y balacera. Finalmente, fueron detenidos y se les identificó como Alan ‘N’, de 22 años; Patricio ‘N’, de 23 años y David ‘N’, de 39 a quienes se les decomisó un arma corta, una réplica de arma corta tipo Beretta y diversos envoltorios con narcóticos.

Las autoridades presumen que los hombres son integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos en la zona oriente del estado. Los sujetos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.