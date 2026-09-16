Nuevo León: Vinculan a sujeto que viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús

MONTERREY, NL.- Un hombre que fue detenido cuando viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús que se desplazaba por la carretera Saltillo-Matehuala fue vinculado a proceso, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la situación legal de José ‘N’ quien fue vinculado por el delito de transporte de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.