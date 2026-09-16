Nuevo León: Vinculan a sujeto que viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús

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    Nuevo León: Vinculan a sujeto que viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús
    Un hombre que fue detenido cuando viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús que se desplazaba por la carretera Saltillo-Matehuala fue vinculado a proceso, en Nuevo León. FGR
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    Un hombre que fue detenido cuando viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús que se desplazaba por la carretera Saltillo-Matehuala fue vinculado a proceso, en Nuevo León. FGR
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    Un hombre que fue detenido cuando viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús que se desplazaba por la carretera Saltillo-Matehuala fue vinculado a proceso, en Nuevo León. FGR

El hombre fue detenido cuando viajaba en un autobús sobre la carretera Saltillo-Matehuala, en Galeana

MONTERREY, NL.- Un hombre que fue detenido cuando viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús que se desplazaba por la carretera Saltillo-Matehuala fue vinculado a proceso, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la situación legal de José ‘N’ quien fue vinculado por el delito de transporte de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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El hombre fue detenido, el 9 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las inmediaciones de la mencionada vía a la altura del kilómetro 129 en el municipio de Galeana cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-33-paquetes-de-marihuana-en-camioneta-abandonada-en-monterrey-nl-LF23510913

Durante la inspección de su equipaje, los elementos de seguridad localizaron tres armas de fuegos, dos largas y una corta, cuatro cargadores y mil diez cartuchos útiles.

Ante las pruebas aportadas, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad determinó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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