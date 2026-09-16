Nuevo León: Vinculan a sujeto que viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús
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El hombre fue detenido cuando viajaba en un autobús sobre la carretera Saltillo-Matehuala, en Galeana
MONTERREY, NL.- Un hombre que fue detenido cuando viajaba con una maleta con armas a bordo de un autobús que se desplazaba por la carretera Saltillo-Matehuala fue vinculado a proceso, en Nuevo León.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la situación legal de José ‘N’ quien fue vinculado por el delito de transporte de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El hombre fue detenido, el 9 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las inmediaciones de la mencionada vía a la altura del kilómetro 129 en el municipio de Galeana cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.
Durante la inspección de su equipaje, los elementos de seguridad localizaron tres armas de fuegos, dos largas y una corta, cuatro cargadores y mil diez cartuchos útiles.
Ante las pruebas aportadas, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad determinó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.