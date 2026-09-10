Detienen a enfermera del ISSET en Villahermosa por asistencia familiar: vídeo de su detención

Un operativo encabezado por la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General del Estado de Tabasco generó momentos de tensión dentro de un hospital público en Villahermosa. Los agentes ingresaron al hospital para ejecutar una orden de detención en contra de una enfermera del lugar.

El operativo se registró en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). Al menos 14 elementos armados ingresaron al inmueble para cumplir con la orden judicial, lo que causó alarma y temor entre los pacientes y ciudadanos que se encontraban en el lugar. Ante el temor de un enfrentamiento, varias personas abandonaron las áreas donde se realizaba la intervención. Minutos después, los uniformados retiraron del hospital a la enfermera identificada como Juana “N”, quien salió custodiada y con las manos esposadas.

SINDICATO DENUNCIA FALTA DE NOTIFICACIÓN PREVIA Líderes de la representación sindical señalaron que las fuerzas armadas e investigadores no notificaron con anticipación al personal administrativo ni a los directivos del hospital el motivo de su presencia en el inmueble, situación que incrementó el desconcierto entre los trabajadores.

¿POR QUÉ LA DETUVIERON? Información de las autoridades indica que la detención responde a un mandato judicial por el presunto delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (pensión alimenticia o manutención). Por su parte, el ISSET aclaró que la acción de las autoridades corresponde exclusivamente a un proceso legal de índole personal y descartó que la detención esté vinculada con negligencia médica o irregularidades en su desempeño dentro de la institución. Juana “N” quedó a disposición del juez que la requería para resolver su situación jurídica.