Detienen a enfermera del ISSET en Villahermosa por asistencia familiar: vídeo de su detención

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a enfermera del ISSET en Villahermosa por asistencia familiar: vídeo de su detención
    Elementos de Marina, Guardia Nacional y Fiscalía estatal de Tabasco en el hospital del ISSET VANGUARDIA

Guardia Nacional y Marina ejecutaron una orden de aprehensión dentro del hospital tras la alarma de pacientes en Tabasco.

Un operativo encabezado por la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General del Estado de Tabasco generó momentos de tensión dentro de un hospital público en Villahermosa. Los agentes ingresaron al hospital para ejecutar una orden de detención en contra de una enfermera del lugar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ofrece-diputada-de-morena-soberania-espacial-enviando-cafe-veracruzano-a-marte-HE23416881

El operativo se registró en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). Al menos 14 elementos armados ingresaron al inmueble para cumplir con la orden judicial, lo que causó alarma y temor entre los pacientes y ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Ante el temor de un enfrentamiento, varias personas abandonaron las áreas donde se realizaba la intervención. Minutos después, los uniformados retiraron del hospital a la enfermera identificada como Juana “N”, quien salió custodiada y con las manos esposadas.

SINDICATO DENUNCIA FALTA DE NOTIFICACIÓN PREVIA

Líderes de la representación sindical señalaron que las fuerzas armadas e investigadores no notificaron con anticipación al personal administrativo ni a los directivos del hospital el motivo de su presencia en el inmueble, situación que incrementó el desconcierto entre los trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/agosto-es-el-mes-con-la-temperatura-mas-alta-jamas-registrada-en-la-tierra-PE23415129

¿POR QUÉ LA DETUVIERON?

Información de las autoridades indica que la detención responde a un mandato judicial por el presunto delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (pensión alimenticia o manutención).

Por su parte, el ISSET aclaró que la acción de las autoridades corresponde exclusivamente a un proceso legal de índole personal y descartó que la detención esté vinculada con negligencia médica o irregularidades en su desempeño dentro de la institución. Juana “N” quedó a disposición del juez que la requería para resolver su situación jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


operativos
Pensiones
Hospitales

Localizaciones


Tabasco

Organizaciones


Semar
Guardia Nacional

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La Nueva Escuela Mexicana

La Nueva Escuela Mexicana
El senador de Morena sostuvo que su intención era referirse a la posibilidad de recurrir a las instancias legales por el contenido de un reportaje.

Luis Fernando Salazar ofrece disculpas al periodista Enrique Acevedo y admite error por frase ‘vamos a ir por ti’
true

Vizcarra: El increíble invitado a Palacio

Río Sonora contaminado tras el desastre de Grupo México en el 2014

La ONU confirma que la contaminación persiste en el Río Sonora a 12 años del desastre de Grupo México
El iPhone Duo cuesta 1,999 dólares en EU. Descubre qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos equivalentes a su precio.

iPhone Duo... ¿Qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos que cuesta la nueva joya de Apple?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Marca. Jimmy Kimmel se ha mantenido durante más de dos décadas al frente de uno de los late shows más conocidos de Estados Unidos.

¿Adiós al ‘Jimmy Kimmel Live!’? El futuro del conductor estaría en duda
San Francisco y Los Ángeles trasladan su rivalidad de la NFC Oeste a Melbourne, sede del primer partido de temporada regular de la NFL en Australia.

49ers vs Rams en Australia: horario y dónde ver el histórico duelo de NFL