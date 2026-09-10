Ofrece diputada de Morena ‘soberanía espacial’ enviando café veracruzano a Marte

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    Ofrece diputada de Morena ‘soberanía espacial’ enviando café veracruzano a Marte
    La legisladora local sostuvo que el denominado “Proyecto Ares” contempla un proceso de “terraformación” para convertir al vecino planeta en un “oasis” agrícola. Cuartoscuro
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Victoria Gutiérrez el proyecto de “una nave espacial” hecha en Veracruz disputará el dominio del cosmos a Elon Musk

CDMX.- La diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez insistió en la relevancia de una “nave espacial” hecha en Veracruz para llevar café a Marte; según la legisladora local, el proyecto no solo disputará el dominio del cosmos a Elon Musk, sino que otorgará a México “soberanía espacial” frente a potencias globales.

A un año de volverse viral por afirmar en la tribuna del Congreso de Veracruz que científicos veracruzanos habían construido un cohete para enviar el aroma del café al planeta rojo, la presidenta de la Comisión Especial para la Atención de la Cafeticultura reapareció en conferencia de prensa para elevar la apuesta cósmica.

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La legisladora sostuvo que el denominado “Proyecto Ares” contempla un proceso de “terraformación” para convertir al vecino planeta en un “oasis” agrícola y adelantó que ya se planea una primera expedición para 2027.

“Es un proyecto de ciencia espacial de científicos veracruzanos que nos debe dar orgullo. Son jalapeños, los doctores en ciencia espacial que ya tienen una nave. Lo conoce ya nuestra Presidenta de la República porque ya entró a la nave allá en México en una exposición”, expuso la partidaria de la 4T.

TALLERES “DONDE ESTÁN LAS NAVES” ESTÁ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, DIJO

“Los voy a invitar un día a hacer un recorrido, porque el taller de los científicos donde están las naves y unos misiles está acá cerca, en (el municipio) Emiliano Zapata. Es un proyecto para que el planeta rojo se convierta en un oasis y se lleve la agricultura, y entre ese proyecto va el grano de café. Por eso era que se decía que el aroma del café veracruzano o el café veracruzano va a llegar hasta Marte”, aseveró Gutiérrez Pérez.

Con un discurso que mezcló geopolítica espacial y soberanía nacional, la legisladora morenista afirmó que la iniciativa mexicana busca contener las ambiciones del empresario Elon Musk.

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“Es un proyecto que nos dará soberanía espacial a México. Imagínense lo que es disputarse ante el mundo, no nada más con los gringos o los rusos, sino controlar a Elon Musk que se quiere apoderar de todo. México podría tener su parte allá en Marte en un momento de guerra espacial”, agregó.

Pese a la vehemencia de la funcionaria, la realidad del “Proyecto Ares” es distante del relato de ciencia ficción presentado en el recinto legislativo.

SE TRATA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA

La iniciativa existe, pero corresponde a un trabajo de investigación teórica y modelos académicos impulsado por el Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica en alianza con universidades locales, cuyo alcance se limita a prototipos a escala, ensayos estratosféricos y nanosatélites, sin que posea la infraestructura, los recursos ni la tecnología para construir naves interplanetarias o misiles.

Las extravagantes promesas espaciales de la diputada forman parte de una cadena de episodios polémicos. En octubre de 2025, Gutiérrez Pérez promovió el envío de café a Marte instalando módulos en el Congreso local con caricaturas de su figura vestida de astronauta bajo el lema “#HastaMarte, Café orgullo veracruzano”, al tiempo que fue exhibida exigiendo cobertura mediática obligatoria a reporteros con el argumento de que estaban “en la nómina del Congreso”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pt-buscara-alianza-con-morena-y-pvem-rumbo-a-las-elecciones-de-2027-PE23414469

Meses después, en febrero de 2026, la funcionaria protagonizó otro altercado al intentar ingresar por la fuerza a las zonas VIP del Carnaval de Veracruz alegando fueros por su cargo público.

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