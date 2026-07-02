Detienen a involucrado en el secuestro de Roxana Guzmán Ramírez

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a involucrado en el secuestro de Roxana Guzmán Ramírez
    Detienen a Javier Iván ‘N’ por el secuestro de Roxana Guzmán Ramírez Vanguardia

Además de los arrestos a civiles, presuntamente, involucrados, se pusieron bajo investigación a cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán

El 2 de julio se reportó un avance en el caso de secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz, quien fue interceptada en su hogar por un grupo de hombres armados y enmascarados.

Elementos de la policía capturaron a Javier Iván ‘N’, identificado con el alias de ‘Delta I’, tras haberlo vinculado a la privación de libertad de la periodista Guzmán Ramírez.

Su detención fue coordinada por operativos federales y estatales de Veracruz. La contribución de la captura fue organizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (Semar). Se destacó que su captura ocurre después de haber aprehendido en Coatzacoalcos a ‘Delta 7’, identificado como José del Carmen Cadena Escayola.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-periodista-roxana-ramirez-es-privada-de-la-libertad-en-veracruz-sujetos-armados-irrumpen-en-casa-PD21112692

Aunque aún se desconoce el paradero de la comunicadora Roxana Guzmán, elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz han logrado 3 arrestos, incluyendo al apodado Delta 7, a Delta I y a la pareja del primer mencionado, Karen ‘N’, quien también yace bajo investigación de las autoridades.

Medios de información, como Artículo 19, han destacado el incremento de violencia contra periodistas en México y se exige mayor seguridad para los familiares y funcionarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Violencia Contra Periodistas
Secuestros

Localizaciones


Veracruz

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Trump: El jugador sucio

Trump: El jugador sucio
true

La columna... deliciosa y divertida
Ford produjo 2 millones de vehículos en Estados Unidos, de los cuales el 17% fueron importados. Por otro lado, GM importa el 41% de sus ventas en el mercado estadounidense.

Busca Ford en T-MEC competencia más equitativa contra GM y Toyota
Gilda Susana Lozoya Austin fue detenida en el AICM por agentes de la FGR; es investigada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Detienen a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en caso Agronitrogenados
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
El trámite debe realizarse de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes de la CFE.

Evita problemas con la CFE: estas personas deben actualizar el titular del recibo de luz
La astróloga Mhoni Vidente aseguró que la Selección Mexicana vencerá a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

¿México le ganará a Inglaterra?... esta es la predicción de Mhoni Vidente para el partido de Octavos de Final del Mundial 2026
Gilberto Mora se ganó elogios de Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry tras brillar con México ante Ecuador en el Mundial 2026.

Gilberto Mora conquista a Zlatan y Henry tras brillar ante Ecuador