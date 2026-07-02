Detienen a involucrado en el secuestro de Roxana Guzmán Ramírez

El 2 de julio se reportó un avance en el caso de secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz, quien fue interceptada en su hogar por un grupo de hombres armados y enmascarados.

Elementos de la policía capturaron a Javier Iván ‘N’, identificado con el alias de ‘Delta I’, tras haberlo vinculado a la privación de libertad de la periodista Guzmán Ramírez.

Su detención fue coordinada por operativos federales y estatales de Veracruz. La contribución de la captura fue organizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (Semar). Se destacó que su captura ocurre después de haber aprehendido en Coatzacoalcos a ‘Delta 7’, identificado como José del Carmen Cadena Escayola.