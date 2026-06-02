La periodista Roxana Ramírez es privada de la libertad en Veracruz; sujetos armados irrumpen en casa

La periodista Roxana Ramírez, y directora del portal digital “Impulso Informativo”, fue reportada como desaparecida este martes, luego de haber sido privada de la libertad por sujetos armados que ingresaron violentamente a su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz. El momento del ingreso de los sujetos armados con pasamontañas fue video presuntamente grabado por la familia Ramírez cerca de las 6:00 horas del 2 de junio y difundido en redes sociales por colegas, lo que causó gran indignación y preocupación por la comunicadora.

En las imágenes se observa a dos sujetos con capuchas y con armas largas tirar y rompen los vidrios de la puerta de acceso de la vivienda ubicada en el municipio de Nanchital, donde se encontraba la también directora del medio digital. Tras ingresar apuntando con sus armas largas, someten a los residentes y les retiran el celular. Tras la irrupción del comando, se reportó la privación ilegal de la libertad de Roxana Ramírez.

CONFIRMAN PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y OPERATIVO La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la privación ilegal de la libertad de la reportera Roxana Ramírez, la cual fue sustraída violentamente de su domicilio por sujetos armados. Confirmó el inicio de “una carpeta de investigación relacionada con la presunta privación de la libertad de una persona identificada con las iniciales R.G.R., quien se desempeña como comunicadora en el municipio de Nanchital.” A través de un comunicado de prensa, el organismo informó que mantiene búsqueda e investigación para localizar a la comunicadora, extraída violentamente de su domicilio en Nanchital.

La Fiscalía precisó que inició una carpeta de investigación y comisionó en la zona a la trilogía investigadora integrada por Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales, los cuales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables. “Las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos”, expresó. Sin embargo, autoridades no han informado posibles líneas de investigación relacionadas con la desaparición de la periodista por su actividad, aunque las labores de búsqueda continúan.

EXIGEN ENCONTRAR A ROXANA Familiares de Ramírez exigieron la intervención inmediata de las corporaciones de seguridad y de autoridades encargadas de la procuración de justicia, al considerar que cada hora resulta crucial para su localización. Mientras que organizaciones, periodistas y activistas manifestaron su preocupación por el caso, demandando que las investigaciones avancen con celeridad para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de la comunicadora veracruzana. La organización Artículo 19 México y Centroamérica también se sumó a las exigencias por localizar a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez e informó que documentó la desaparición de la periodista y demandó una respuesta inmediata de las autoridades.

“Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida”, señala la organización. Sumándose a la exigencia para que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el Gobierno de Veracruz y la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz implementen acciones urgentes para encontrar a la comunicadora. Artículo 19 pidió que “su labor periodística sea considerada como una línea prioritaria de investigación” y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. (Con información de El Universal)

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