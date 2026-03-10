Vinculan a proceso a distribuidor de pornografía infantil, tras coordinación federal con Australia

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Carlos Fernando “N” por su posible participación en el delito de trata de personas agravado en modalidad de difundir fotografías con contenido sexual de menores de edad.

En un comunicado, la institución detalló que este proceso se realizó con una amplia investigación, trabajos de inteligencia y colaboración internacional, particularmente con la Policía Federal de Australia.

TE PUEDE INTERESAR: Jeffrey Epstein y los peligros del antielitismo

Al sujeto se le imputó su presunta participación en este delito, por la difusión de fotografías en las que participan menores de 18 años de edad en ‘actos de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales, sin fines de comercio o distribución’.

Carlos Fernando “N” fue señalado por difundir imágenes explícitas, presuntamente a través de plataformas, enlaces y sitios de redes sociales.

En siete de estas imágenes, peritos en materia de medicina y psicología forense pudieron determinar que participaban menores de edad. Tras esto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, realizaron un cateo en Tuxpan, Nayarit, donde fue detenido este hombre.

En el operativo, se aseguraron dos memorias micro SD, teléfonos celulares, una unidad de almacenamiento, tres discos duros, dos computadoras portátiles, dos tabletas electrónicas, prendas de vestir, entre otros objetos.