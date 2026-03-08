Dictan prisión preventiva a presunto feminicida de Ana Karen Nute en el Estado de México

Daniel “N”, presunto responsable del feminicidio de Ana Karen Nute Téllez recibió prisión preventiva justificada de parte de una jueza del Poder Judicial del Estado de México durante una audiencia celebrada este sábado en el juzgado de Almoloya de Juárez.

De acuerdo con la representación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) el conductor de motocicleta de DiDi, habría tenido actividad anormal en cinco ocasiones para después desconectarse de la aplicación e iniciar servicio en la madrugada del 1 de marzo.

La audiencia continuará este domingo extendiendo el lapso de desahogo de pruebas a 72 horas, posteriormente se determinará si es vinculado a proceso.

FEMINICIDIO DE ANA KAREN NUTE TÉLLEZ

El feminicidio de Ana Karen Nute Téllez, una joven de 19 años, ocurrió en el Estado de México tras desaparecer la noche del 28 de febrero de 2026, después de abordar un servicio de transporte solicitado mediante una aplicación para regresar a su casa.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, la joven asistió a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, en el municipio de San Antonio la Isla. Al retirarse, solicitó un viaje en motocicleta a través de una plataforma digital. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que subió a la unidad conducida por un hombre.

El trayecto fue marcado en la aplicación como “finalizado” alrededor de las 23:10 horas, pero Ana Karen nunca llegó a su destino y dejó de responder mensajes o llamadas, lo que motivó su reporte de desaparición.

Tras varios días de búsqueda, el 1 de marzo de 2026 su cuerpo fue localizado en un terreno baldío en la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco, en el municipio de Metepec, cerca de la carretera Toluca–Tenango del Valle. El cadáver presentaba signos de violencia.

CAUSA DE MUERTE DE ANA KAREN NUTE TÉLLEZ

La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.

Las indagatorias llevaron a la detención de Daniel ‘N’, identificado como el conductor que recogió a la joven y la última persona que estuvo con ella. El hombre fue arrestado y posteriormente trasladado a un penal estatal mientras se desarrolla el proceso judicial por el delito de feminicidio.