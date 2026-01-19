Detienen a joven, de 15 años, señalado por 4 homicidios, en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 enero 2026
    Detienen a joven, de 15 años, señalado por 4 homicidios, en NL
    Fuerza Civil capturó en el municipio de García a un menor de 15 años señalado como generador de violencia y presuntamente relacionado con al menos cuatro homicidios Fotos: cortesía

Elementos de Fuerza Civil detuvieron al adolescente en el fraccionamiento Vista Bella, en García, Nuevo León, durante un operativo de inteligencia

Un adolescente, de 15 años, que está relacionado con cuatro homicidios y es señalado como generador de violencia fue detenido por elementos de Fuerza Civil, en García, Nuevo León.

Tareas de investigación e inteligencia de la División de Inteligencia de la corporación permitieron la captura del presunto en el Fraccionamiento Vista Bella, la mañana del domingo.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a caballo atrapado en reja de alcantarilla, en Monterrey

En el lugar se montó un dispositivo con la finalidad de localizar al sospechoso quien merodeaba por esa zona.

En el cruce de Vistas del Ciprés y Vista de Ébano llamó su atención la presencia de un jovencito que cargaba una mochila y cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción que traían para su búsqueda.

Tras ser interceptado le encontraron un arma larga de juguete con un cargador de tambor, 68 bolsas tipo ziploc con hierba verde y seca con la apariencia de la marihuana, y 42 bolsas con una sustancia sólida granulada similar al cristal.

$!Detienen a joven, de 15 años, señalado por 4 homicidios, en NL

TE PUEDE INTERESAR: Se incendia tráiler que transportaba arroz, en Nuevo León

“Las autoridades policiales investigan al adolescente por presuntamente participar en al menos cuatro homicidios, informó Fuerza Civil.

El menor fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades competentes para analizar su situación.

Temas


Adolescencia
Crimen Organizado
homicidios

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Conducir bajo ebriedad completa o los influjos de alguna droga se sanciona con una multa que supera los 23 mil 400 pesos.

Saltillo: Suben a $23 mil multas por manejar ebrio
La SCJN tiene programado el análisis de este planteamiento que causa polémica en el ámbito de la seguridad y la procuración de justicia.

Analiza Corte avalar que fiscalías realicen aseguramientos sin la orden de un juez

Kyren Williams fue una de las piezas clave en la ofensiva de los Rams de Los Ángeles, aportando con dos touchdowns terrestres y control del reloj en el triunfo 20-17 ante los Bears de Chicago en la Ronda Divisional de la NFL.

Así quedaron las Finales de Conferencia de la NFL; Rams vencen Bears y van por el título de la Nacional
Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva

Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se tiene reporte de vuelos militares de Estados Unidos sobre México.

Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA
Los casos de neumonía se han incrementado en Coahuila dejando atrás a enfermedades como el COVID-19 y la influenza.

Coahuila: Neumonía desplaza al COVID-19 y la influenza como la enfermedad respiratoria con más casos

true

El sentido de las palabras
Indiana y Miami se enfrentan en la Final del College Football Playoff 2026 en el Hard Rock Stadium, con el título nacional del fútbol americano colegial en juego.

Indiana vs Miami: la Final de la NCAAF define al campeón del College Football Playoff 2026