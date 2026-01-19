$!Detienen a joven, de 15 años, señalado por 4 homicidios, en NL

Un adolescente, de 15 años, que está relacionado con cuatro homicidios y es señalado como generador de violencia fue detenido por elementos de Fuerza Civil, en García, Nuevo León.

Tareas de investigación e inteligencia de la División de Inteligencia de la corporación permitieron la captura del presunto en el Fraccionamiento Vista Bella, la mañana del domingo.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a caballo atrapado en reja de alcantarilla, en Monterrey

En el lugar se montó un dispositivo con la finalidad de localizar al sospechoso quien merodeaba por esa zona.

En el cruce de Vistas del Ciprés y Vista de Ébano llamó su atención la presencia de un jovencito que cargaba una mochila y cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción que traían para su búsqueda.

Tras ser interceptado le encontraron un arma larga de juguete con un cargador de tambor, 68 bolsas tipo ziploc con hierba verde y seca con la apariencia de la marihuana, y 42 bolsas con una sustancia sólida granulada similar al cristal.