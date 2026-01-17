Liberan a caballo atrapado en reja de alcantarilla, en Monterrey

México
/ 17 enero 2026
    Liberan a caballo atrapado en reja de alcantarilla, en Monterrey
    Los hechos se registraron este sábado en la colonia Francisco Villa, en Monterrey, reportó PCNL Fotos: cortesía
    Liberan a caballo atrapado en reja de alcantarilla, en Monterrey
    Liberan a caballo atrapado en reja de alcantarilla, en Monterrey

Aunque caballo sufría de heridas lacerantes, fue capaz de sobrevivir el rescate

A través de maniobras con herramientas hidráulicas y de corte, elementos de Protección Civil de Nuevo León lograron el rescate de un caballo atorado en la rejilla de una alcantarilla, en Monterrey.

La dependencia estatal informó de los hechos registrados, este sábado, en las calles Raúl Caballero y Gildardo Magaña, en la colonia Francisco Villa, en Monterrey.

A su arribo, los elementos de la dependencia confirmaron que el animal tiene unos seis años y estaba atrapado de su extremidad posterior izquierda, la cual quedó en la rejilla de la alcantarilla.

El animal ya tenía unas tres horas en el lugar, por lo que se hicieron las maniobras con herramientas hidráulicas y de corte, con lo que se logró la liberación del ejemplar.

Durante las maniobras fue cerrada la vialidad en la zona, la cual fue reabierta en cuanto se terminaron las acciones.

TE PUEDE INTERESAR: Se incendia tráiler que transportaba arroz, en Nuevo León

El caballo sufrió de heridas lacerantes e inflamación en la zona, pero logró ponerse de pie. La Secretaría de Medio Ambiente valoró al animal y se hizo cargo de su traslado.

Temas


Rescate Animal

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Protección Civil

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa
En la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla ante los legisladores junto a una foto del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela.

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria.

Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville.

Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
El ex primer ministro británico Tony Blair (Arriba-i), el secretario de Estado de EU, Marco Rubio (arriba-d), el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (abajo-i), y Jared Kushner supervisarán el nuevo Gobierno de Gaza.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner conformarán la Junta Ejecutiva de Gaza