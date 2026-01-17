Liberan a caballo atrapado en reja de alcantarilla, en Monterrey

A través de maniobras con herramientas hidráulicas y de corte, elementos de Protección Civil de Nuevo León lograron el rescate de un caballo atorado en la rejilla de una alcantarilla, en Monterrey.

La dependencia estatal informó de los hechos registrados, este sábado, en las calles Raúl Caballero y Gildardo Magaña, en la colonia Francisco Villa, en Monterrey.

A su arribo, los elementos de la dependencia confirmaron que el animal tiene unos seis años y estaba atrapado de su extremidad posterior izquierda, la cual quedó en la rejilla de la alcantarilla.

El animal ya tenía unas tres horas en el lugar, por lo que se hicieron las maniobras con herramientas hidráulicas y de corte, con lo que se logró la liberación del ejemplar.

Durante las maniobras fue cerrada la vialidad en la zona, la cual fue reabierta en cuanto se terminaron las acciones.

El caballo sufrió de heridas lacerantes e inflamación en la zona, pero logró ponerse de pie. La Secretaría de Medio Ambiente valoró al animal y se hizo cargo de su traslado.