Detienen en EU a Rogelio Castro, mexicano ligado al Cártel de Sinaloa

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos de América (USMS, por sus siglas en inglés) identificó al detenido como Rogelio Castro, “fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa” , y quien fue capturado en Chicago.

Estados Unidos informó de la detención de un mexicano, señalado de estar asociado al Cártel de Sinaloa.

Según el USMS, Castro era buscado en el Distrito Oeste de Texas y tenía una orden federal de detención por distribuir grandes cantidades de cocaína.

El Cártel de Sinaloa es uno de los designados como Organización Terrorista Extranjera por la administración del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense dijo este mismo martes, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, que los miembros de los cárteles deben ser “asesinados, exiliados o detenidos”, al describirlos como el ISIS del Hemisferio Occidental.

En México, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de Jesús Antonio N, alias “El Peli”, operador de Genaro Aarón N, de la facción de “Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa.

”El Peli” fue detenido junto con otras tres personas en Mazatlán, Sinaloa.

Trump destacó en el marco de su discurso en la ONU la “muy buena relación” que tiene con el gobierno de México y los “grandes avances” en la lucha contra el narcotráfico. “Ellos tampoco quieren a los cárteles”, afirmó.