Detienen en México a 85 funcionarios vinculados al crimen

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    Detienen en México a 85 funcionarios vinculados al crimen
    Harfuch intervino en la conferencia matutina en la que se presentaron avances en materia de seguridad a nivel nacional. CUARTOSCURO

En la mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que entre arrestados hay seis presidentes municipales en funciones

El Secretario Omar García Harfuch informó que 85 funcionarios y ex funcionarios han sido detenidos por presuntos nexos con crimen organizado en lo que va de la actual Administración.

Desde Palacio Nacional, el Secretario de Seguridad apuntó que de las 85 detenciones, seis se trataron de presidentes municipales en funciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/viaja-maru-campos-a-cdmx-se-presentaria-ante-la-fgr-amparada-con-su-fuero-constitucional-BM20979118

“Durante esta Administración, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad se han detenido 85 funcionarios y ex funcionarios entre los que se encuentran seis presidentes municipales en funciones al momento de su detención”, compartió.

“Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o ex funcionarios, serán investigados y detenidos. Esto también muy importante que la ciudadanía sepa sin importar partido o color en estos casos están de todos los partidos”, agregó.

Asimismo, Harfuch resaltó que una de las razones por las que bajó un 49% de septiembre de 2024 a mayo de 2026 el número de homicidios dolosos en el País es porque en febrero y agosto de 2025 y en enero de 2026 se entregaron 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos, entre los que destacó a Caro Quintero, Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana”, Erick Valencia Salazar “El 85”, Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”, Óscar Omar Treviño Morales “Z-42”, y Servando Gómez Martínez “La Tuta”.

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