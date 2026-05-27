Viaja Maru Campos a CDMX; se presentaría ante la FGR amparada con su fuero constitucional

De acuerdo con información dada a conocer por su entorno político, la agenda de la gobernadora contempla reuniones privadas con dirigentes panistas y encuentros con sus abogados, encabezados por Roberto Gil Zuarth , quien participa en la estrategia legal relacionada con el caso.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván , realizó un viaje a la Ciudad de México en medio de versiones sobre una posible presentación ante la Fiscalía General de la República (FGR) . La mandataria estatal arribó a la capital acompañada por integrantes de su equipo jurídico y figuras cercanas al Partido Acción Nacional (PAN) .

La visita generó expectativa debido a que existe la posibilidad de que Campos Galván acuda directamente a instalaciones de la FGR para promover algún recurso jurídico o presentar una denuncia. Sin embargo, también trascendió que podrían ser únicamente sus representantes legales quienes entreguen documentación en su nombre.

DEFENSA DE MARU CAMPOS INVOCA FUERO CONSTITUCIONAL

El equipo jurídico de la gobernadora reiteró que la mandataria no busca evadir las investigaciones ni obstaculizar procesos legales. No obstante, subrayaron que cualquier actuación ministerial debe realizarse respetando el marco constitucional aplicable a una gobernadora en funciones.

Como titular del Poder Ejecutivo estatal, Maru Campos cuenta actualmente con fuero constitucional, figura jurídica que establece procedimientos específicos antes de que pueda iniciarse alguna acción penal formal en su contra mientras permanezca en el cargo.

Los abogados de la mandataria señalaron que no pueden desarrollarse procedimientos “por vías indirectas” sin cumplir previamente con las disposiciones constitucionales correspondientes. El posicionamiento fue interpretado como una defensa preventiva frente a cualquier intento de judicialización inmediata.

¿POR QUÉ LA CITARON EL LA FGR?

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a una investigación relacionada con la presunta operación y presencia de agentes de inteligencia estadounidenses en territorio chihuahuense.

Las indagatorias se centran en un operativo llevado a cabo en la Sierra Tarahumara que dejó un saldo de dos personas fallecidas vinculadas a agencias de seguridad de Estados Unidos.

Adicionalmente, la mandataria estatal ha estado envuelta en otro proceso legal, ya que fue requerida por la Fiscalía de la Ciudad de México por una denuncia interpuesta por el senador Javier Corral por el presunto delito de “secuestro” (derivada de un intento de arresto frustrado en 2024).

Ante el citatorio de la FGR, la gobernadora ha expresado que el documento está mal formulado, argumentando que se abrió un procedimiento penal en contra de un servidor público en funciones que goza de fuero constitucional.

POSIBLE PRESENTACIÓN ANTE LA FGR GENERA EXPECTATIVA

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre una comparecencia directa de Campos Galván ante agentes de la FGR. Sin embargo, el simple traslado de la mandataria a la capital provocó especulaciones políticas y reacciones entre actores nacionales.

Fuentes cercanas al caso señalan que la prioridad de la defensa es dejar constancia de disposición para colaborar con cualquier investigación, aunque bajo los mecanismos legales establecidos para funcionarios con protección constitucional vigente.

El caso también vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre el alcance del fuero constitucional en México y los procedimientos legales aplicables a gobernadores en funciones cuando enfrentan señalamientos o investigaciones federales.