Deudos de las víctimas del Casino Royale claman justicia; solo hay un sentenciado a 15 años de la tragedia

MONTERREY, NL.- A 15 años del ataque al Casino Royale a manos de presuntos miembros del grupo de los Zetas solo se ha dictado una sentencia en el caso que dejó la muerte de 52 personas, entre ellas dos embarazadas, en Nuevo León. Samara Pérez Muñiz, vocera de los deudos, informó en entrevista con VANGUARDIA que en el 2017 se les informó que había 25 indiciados por los hechos, de los cuales se judicializaron 18 casos con solo una sentencia, dos acusados murieron en prisión y 15 se mantienen en proceso. “Lamentablemente, ya 15 años. Hemos estado trabajando en estos últimos días con el Tribunal Superior de Justicia y con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León”, señaló.

Mencionó que la idea es revisar el estatus del juicio principal que es el 203/2011-3 y sus acumulados para revisar el estatus de los indiciados. “Recordemos que en el 2017, el Tribunal nos dio información de aproximadamente 25 personas indiciadas y a la fecha, tenemos un registro de 18 personas, 16 en proceso y dos fallecidas”, contó. Expuso que a la fecha la única persona sentenciada es Jesús Alejandro García González, quien en 2018 recibió una pena de 218 años por los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa. “Es un recordatorio, tremendamente doloroso de que 52 personas que fallecieron no han recibido ni el más mínimo recato de justicia y de apoyo por las instituciones que deberían de tutelar por sus derechos”, indicó.

Mencionó que los procesos se han demorado por diversas circunstancias. “Estamos desmenuzando cada uno de los juicios. De hecho mañana tenemos cita en Fiscalía para revisar estos juicios que están abiertos, unos sí tienen recursos de apelación, otros no. Realmente vamos a analizarlo a detalle, pero lastimosamente esto es a petición de las familias. Las autoridades, lamentablemente han dejado en el olvido este caso de una manera muy arbitraria”, sostuvo. Los indiciados que perdieron la vida y no alcanzaron a ser sentenciados son: Jesús Rafael Torres Bautista y Jonathan Emmanuel Estrada Pérez. La tarde del 25 de agosto de 2011 un comando de los Zetas ingresó en las instalaciones de la casa de apuestas y tras rociar de gasolina la entrada del negocio, le prendió fuego. En los hechos murieron 52 personas entre clientes y trabajadores del negocio.

La propia Samara se encontraba en el lugar y logró salir con vida, no así su hijo Brad Xavier Muraira Pérez, quien falleció en el lugar de los sucesos. A 15 años del ataque, como cada año, los deudos de las víctimas planean un evento para este próximo 25 de agosto a las 17:30 horas en donde se localiza el Memorial que fue erigido en recuerdo de los fallecidos.