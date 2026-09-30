Saltillo: Se encarece hasta 20% valor de la tierra

El costo de la tierra en Saltillo se ha incrementado entre 15 y 20 por ciento durante este año, principalmente en el norte de la ciudad, debido a la alta demanda, la limitada disponibilidad de terrenos y la concentración de estos en manos de grandes desarrolladores. Así lo señaló Eunice Sánchez Martínez, coordinadora de la Región 5 Centro Norte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien explicó que el comportamiento contrasta con el del año pasado, cuando los precios registraron aumentos de entre 8 y 10 por ciento, considerados habituales en el mercado.

Indicó que durante este año el encarecimiento ha sido mayor debido a que existe mucha demanda y poca tierra disponible, además de que buena parte de los terrenos está en manos de grandes desarrolladores, lo que dificulta el acceso para empresas inmobiliarias pequeñas. En cuanto a las zonas con mayores incrementos, señaló que el norte de Saltillo concentra la mayor presión sobre los precios, al ser el sector con más demanda. Sin embargo, agregó que Arteaga comienza a competir como alternativa habitacional, debido al desarrollo de nuevos fraccionamientos que han llevado a más familias a considerar ese municipio como una opción para vivir. “Aunado a que mucha gente busca el contacto fuera de la ciudad, aunque somos una ciudad todavía pequeña, al final tenemos mayor movilidad en Arteaga, lo que no sucedía antes de la pandemia. Entonces, no era algo tan buscado ni había detonado como está ahorita”, aseguró.

Respecto al precio de las viviendas, Sánchez Martínez comentó que los incrementos son más paulatinos, debido a que los desarrolladores proyectan sus costos a uno o dos años para establecer un promedio. Añadió que los precios de las casas se han estabilizado ante la poca movilidad del mercado, por lo que el primer trimestre del próximo año será fundamental para observar su comportamiento.

Por su parte, el expresidente de AMPI Saltillo, Héctor Aguirre, señaló que el precio de los terrenos ha aumentado por encima de la inflación. Como ejemplo, mencionó un fraccionamiento ubicado en el nororiente de Saltillo, donde el costo de la tierra subió 21.7 por ciento, frente a una inflación de 3.42 por ciento. Asimismo, comparó los precios de siete fraccionamientos ubicados en el norte de Saltillo y Arteaga, con terrenos de entre 128 y 250 metros cuadrados.

En estos desarrollos, el precio por metro cuadrado oscila actualmente entre 7 mil 890 y 9 mil 500 pesos, mientras que el año pasado se encontraba entre 6 mil 300 y 8 mil 500 pesos, lo que coincide con el incremento de entre 15 y 20 por ciento señalado por la representante de AMPI. En esta comparación, el precio más bajo corresponde a un fraccionamiento de Arteaga, mientras que el más elevado se encuentra en un desarrollo del norte de Saltillo.

Entre los factores que han impulsado el encarecimiento, Aguirre mencionó la escasa oferta de lotes urbanizados, debido a que la mayoría de los desarrolladores prefiere construir viviendas en lugar de comercializar terrenos. Como ejemplo, indicó que uno de los desarrolladores comenzó este año a vender lotes, debido a que, con los precios actuales de la tierra, tendría que comercializar viviendas de hasta cuatro millones de pesos, cuando las casas más caras de su oferta alcanzan los tres millones.