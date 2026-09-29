Televisión y cine mexicano de luto: Muere la primera actriz Concepción Márquez

Un rostro elegante, una voz dulce y un trabajo impecable hicieron de la primera actriz Concepción Márquez una figura que será recordada por su estilo de actuación y por un legado construido a lo largo de más de 40 años de carrera en la televisión, el teatro y el cine mexicanos. La noticia fue difundida la tarde del lunes a través de redes sociales por la compañía El Aquelarre Teatro y posteriormente confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). “La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión”, escribieron en un mensaje publicado en X.

LEGADO Y TRABAJOS Asimismo, aprovecharon la oportunidad para extender sus condolencias a la familia y amigos de la actriz, además de destacar su legado en el cine, el teatro y la televisión. Márquez construyó una carrera de más de 40 años en los escenarios mexicanos. Antes de debutar como actriz, llegó a trabajar en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero su talento la llevó al teatro mucho antes de iniciar sus estudios de actuación.

Llegó a participar en más de 50 puestas en escena. Uno de sus últimos proyectos fue ‘Apuntes Sobre el Deterioro de Mi Madre’, mientras que en la pantalla grande sumó más de 35 créditos, participando en películas reconocidas tanto por la crítica como por el público masivo. Entre sus producciones cinematográficas se encuentra ‘Cría Puercos’, que le valió una nominación al Ariel como Mejor Actriz.

En televisión fue el rostro de programas unitarios emblemáticos como ‘Lo Que Callamos las Mujeres’, de TV Azteca. Además, participó en diferentes telenovelas como ‘Senda Prohibida’ y en su último proyecto, ‘Amanecer’, de Televisa, producido por Juan Osorio, junto a Blanca Guerra, Omar Fierro, Livia Brito y Fernando Colunga.

Hasta ahora, familiares o representantes de la actriz no han informado públicamente las causas de su muerte. (Con información de El Universal)